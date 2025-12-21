ВС счел заблуждение Долиной при продаже квартиры недостаточным
Верховный суд РФ не нашел оснований для отмены сделки по продаже квартиры певицей Ларисой Долиной, поскольку ее заблуждение в момент заключения договора не было признано существенным. Такое решение было вынесено по жалобе покупательницы Полины Лурье, пишет ТАСС со ссылкой на документы ВС РФ.
Суд указал, что закон позволяет оспорить сделку лишь при существенном заблуждении, которое касается ее основных условий, например предмета или сторон, но не мотивов. Долина же ссылалась именно на заблуждение относительно мотивов продажи, заявив, что ее убедили в необходимости сделки для помощи в некоей «спецоперации».
16 декабря ВС принял решение вернуть право собственности на квартиру Долиной покупательнице жилплощади. Певица, согласно решению суда, имеет право проживания в квартире на период повторного рассмотрения иска о принудительном выселении.
В августе 2024 г. Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Лурье за 112 млн руб. Через год после заявления Долиной квартиру вернули певице, поскольку ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию.