Долина готова покинуть квартиру в Хамовниках до 10 января
Певица Лариса Долина готова добровольно прокинуть квартиру в Хамовниках до 10 января, сообщила ее адвокат Мария Пухова в Мосгорсуде, передает корреспондент «Ведомостей».
«Моя доверитель не возражает против требования о выселении и снятии с регистрационного учета», – сказала она, отметив, что выселение до январских праздников крайне затруднительно для певицы.
Сначала Пухова заявила другую дату – 30 января, аргументируя тем, что раньше покинуть квартиру не получится из-за сбора вещей.
Ранее адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что ее доверительница не намерена разрешать Долиной жить в квартире после решения суда о ее выселении. Певица просила дать ей еще несколько месяцев до переезда. Она аргументировала свою просьбу тем, что не успевает собрать вещи.
В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Лурье за 112 млн руб. Через год после заявления Долиной квартиру вернули певице, так как ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию.
16 декабря Верховный суд (ВС) России принял решение вернуть Лурье право собственности на квартиру Долиной. По решению суда певица может проживать в квартире на период повторного рассмотрения иска о принудительном выселении.