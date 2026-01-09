Лурье отказалась принять квартиру у Долиной
Сторона покупательницы Полины Лурье отказалась принять квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, поскольку обнаружила неточность в акте передачи. Об этом сообщила ТАСС защитница артистки Мария Пухова.
По ее словам, квартира готова к передаче с 5 января, к этой дате со стороны Долиной были подготовлены документы. В этот день Лурье не смогла приехать и назначила дату 9 января.
«Но сегодня на встрече адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован пятым числом, и, соответственно, забрать ключи», – заявила Пухова.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко уточнила, что ее подзащитная не приняла через представителя Долиной ключи от квартиры, так как он не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи.
16 декабря 2025 г. Верховный суд России постановил вернуть Лурье право собственности на купленную за 112 млн руб. квартиру. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил требования покупательницы о принудительном выселении Долиной из жилья. Позднее артистка отложила передачу квартиры Лурье до 9 января 2026 г.