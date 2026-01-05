Газета
Долина отложила передачу квартиру Лурье до 9 января

Бывшая квартира певицы Ларисы Долиной в столичном районе Хамовники не будет передана Полине Лурье 5 января. Артистка назначила новую дату – 9  января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката новой собственницы жилья Светлану Свириденко.

5 января агентство также сообщало, что Долина в последний раз была в квартире 31 декабря и больше там не появлялась.

25 декабря Московский городской суд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении народной артистки из квартиры в Хамовниках. В исковом заявлении покупательница указала на нарушение певицей условий проживания в жилом помещении, которое ей уже не принадлежит.

