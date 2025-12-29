Долина отказалась покидать квартиру Лурье
Певица Лариса Долина отказалась покинуть спорную квартиру до 30 декабря. Об этом сообщила адвокат покупательницы Анастасия Свириденко.
«Мы попросили передать нам квартиру 30-го числа [декабря], нам представители Долиной ответили отказом», – сказала она (цитата по ТАСС).
Артистка намерена съехать с квартиры не ранее 5 января.
25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск покупательницы квартиры Лурье о принудительном выселении народной артистки из жилья в Хамовниках. Покупательница указала, что певица нарушила условия проживания в уже не принадлежащем ей жилье.
Один из участников процесса сообщил «Ведомостям», что в случае неисполнения решения суда выселение будет произведено судебными приставами. По его словам, приставы вправе вынести вещи из квартиры и передать их на ответственное хранение, за которое впоследствии придется заплатить Долиной.