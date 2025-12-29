Долина отказалась покидать квартиру Лурье

Один из участников процесса сообщил «Ведомостям», что в случае неисполнения решения суда выселение будет произведено судебными приставами. По его словам, приставы вправе вынести вещи из квартиры и передать их на ответственное хранение, за которое впоследствии придется заплатить Долиной.