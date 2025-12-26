Росреестр опроверг данные о тысячах случаев мошенничества по «схеме Долиной»

В августе 2024 г. певица Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. После подачи заявления в суд Долиной квартиру вернули, поскольку ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и отправилась в Хамовнический суд с требованием принудительно выселить Долину, но та подала ответный иск, в котором попросила суд вернуть ей квартиру, отказать в требованиях покупательницы и признать сделку мнимой. Долина объясняла, что квартиру продала под влиянием мошенников. Сначала суды встали на сторону певицы.