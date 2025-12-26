Росреестр опроверг данные о тысячах случаев мошенничества по «схеме Долиной»
Информация о многотысячных случаях мошенничества по «схеме Долиной» не находит подтверждения. Об этом на пресс‑конференции в ТАСС заявил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.
Он подчеркнул, что в озвученных историях Росреестр ни разу не упоминался в негативном контексте, а регистрационный реестр не был задействован: это свидетельствует о стабильности и надежности регистрационной системы. Он также отметил, что заявления о тысячах оспариваемых сделок не имеют подтверждений.
Комментируя рассмотрение дела в Верховном суде, Бутовецкий указал, что действующее законодательство в полной мере позволяет разрешать подобные споры. В случае появления инициатив, поправки, по его оценке, будут минимальными. В качестве примера он привел предложение: при признании сделки недействительной необходимо четко определять порядок исполнения обязательств, в частности, устанавливать, что квартира не может быть возвращена, если не возмещены денежные средства.
«Нам кажется, что это справедливо», – отметил замглавы Росреестра.
В завершение Бутовецкий напомнил, что нормы гражданского законодательства о действительности сделок насчитывают более ста лет и многократно проверены на практике.
В августе 2024 г. певица Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. После подачи заявления в суд Долиной квартиру вернули, поскольку ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и отправилась в Хамовнический суд с требованием принудительно выселить Долину, но та подала ответный иск, в котором попросила суд вернуть ей квартиру, отказать в требованиях покупательницы и признать сделку мнимой. Долина объясняла, что квартиру продала под влиянием мошенников. Сначала суды встали на сторону певицы.
Только в декабре 2025 г. Верховный суд отправил это дело на пересмотр после широкого общественного резонанса.
Дело Долиной и Лурье Верховный суд рассматривал 16 декабря в открытом заседании, за онлайн-трансляцией которого следили более 100 000 человек. Сама Долина не пришла на заседание, Лурье на нем присутствовала. Представитель певицы настаивала на закрытом процессе, но суд отказал, указав на общественную значимость процесса. По итогам заседания коллегия по гражданским делам Верховного суда в своем определении подвергла критике решения нижестоящих инстанций, указав на грубые нарушения норм материального права.
25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении певицы, ее дочери и внучки из квартиры в Ксеньинском переулке в Хамовниках, которую она продала Лурье. Певица обязана освободить квартиру до 13 января, в противном случае ее принудительно выселят судебные приставы.