Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры Лурье

Как пояснил «Ведомостям» один из участников процесса, в случае неисполнения певицей решения суда, ее принудительно выселят судебные приставы. «Приставы имеют право просто вынести все ее вещи из квартиры даже без присутствия Долиной, передать их на ответственное хранение, за которое она потом еще и должна будет заплатить», – рассказал «Ведомостям» один из участников процесса.