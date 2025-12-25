Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры Лурье

Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры ЛурьеПевица просила дать ей время на переезд до 10 января
Московский городской суд удовлетворил исковые требования Полины Лурье о принудительном выселении народной певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Покупательница настаивала, что Долина нарушила условия пребывания в уже не принадлежащем ей жилье.
Как пояснил «Ведомостям» один из участников процесса, в случае неисполнения певицей решения суда, ее принудительно выселят судебные приставы. «Приставы имеют право просто вынести все ее вещи из квартиры даже без присутствия Долиной, передать их на ответственное хранение, за которое она потом еще и должна будет заплатить», – рассказал «Ведомостям» один из участников процесса.
Народная артистка в суд не явилась, ее интересы представляла адвокат Мария Пухова.
Как следовало из озвученной в суде жалобы Лурье, после продажи в 2024 г. артисткой своей квартиры за 112 млн руб., стороны заключили соглашение, согласно которому Долина была лишена прав на квартиру и была обязана покинуть жилье в течения 21 дня. По истечении срока, артистка выезжать отказалась, сославшись на мнимость сделки.
Тогда Лурье отправилась в Хамовнический суд с требованием принудительно выселить Долину, но та подала ответный иск, в котором попросила суд вернуть ей квартиру, отказать в требованиях покупательницы и признать сделку мнимой. Долина объясняла, что квартиру продала под влиянием мошенников. Сначала суды встали на сторону певицы.
Только в декабре 2025 г. Верховный суд отправил это дело на пересмотр после широкого общественного резонанса.
Представитель Лурье Светлана Свириденко в суде вновь попросила суд выселить артистку, так как у ее доверительницы имеются несовершеннолетние дети. Она напомнила, что ВС поддержал позицию ее доверительницы, вернул квартиру и восстановил Лурье в правах собственности.
Адвокат Долиной Мария Пухова заявила журналистам, что готова добровольно выехать с квартиры в течение январских праздников – до 10 января. По словам Пуховой, Долина регулярно предлагала Лурье альтернативные способы урегулирования споров.
Представитель прокуратуры, в свою очередь, напомнила, что ВС признал права Лурье ограниченными из-за отказа Долиной съезжать с квартиры. «Переход права собственности является поводом для прекращения права пользования для предыдущих владельцев», – напомнила прокурор.
Решение вступает в силу незамедлительно.