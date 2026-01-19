Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Приставы проверяют, остались ли вещи Долиной в квартире в Хамовниках

Ведомости

Судебные приставы в процессе выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках проверяют, остались ли там ее вещи, сообщила «РИА Новости» адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Судебные приставы осуществляют выселение, проверяют отсутствие в квартире вещей должника», – сказала она. По словам Свириденко, Долину, а также ее дочь и внучку уже сняли с регистрационного учета в квартире.

Представитель артистки Мария Пухова, в свою очередь, подчеркнула в разговоре с РБК, что выселение Долиной не было принудительным. По словам адвоката, певица самостоятельно освободила квартиру за две недели до прихода приставов.

До этого адвокат рассказала ТАСС, что покупательница квартиры Лурье получит ключи 19 января. Исполнительное производство по выселению было возбуждено 12 января. Певице предоставили пять дней, чтобы добровольно исполнить судебное решение.

10 января Свириденко говорила, что у Лурье не получится заехать в квартиру до 20 января, так как певица находится в отъезде. Тогда уточнялось, что для заезда в квартиру в Хамовниках необходимо подписание акта приема-передачи квартиры.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её