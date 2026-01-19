Приставы проверяют, остались ли вещи Долиной в квартире в Хамовниках
Судебные приставы в процессе выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках проверяют, остались ли там ее вещи, сообщила «РИА Новости» адвокат Лурье Светлана Свириденко.
«Судебные приставы осуществляют выселение, проверяют отсутствие в квартире вещей должника», – сказала она. По словам Свириденко, Долину, а также ее дочь и внучку уже сняли с регистрационного учета в квартире.
Представитель артистки Мария Пухова, в свою очередь, подчеркнула в разговоре с РБК, что выселение Долиной не было принудительным. По словам адвоката, певица самостоятельно освободила квартиру за две недели до прихода приставов.
До этого адвокат рассказала ТАСС, что покупательница квартиры Лурье получит ключи 19 января. Исполнительное производство по выселению было возбуждено 12 января. Певице предоставили пять дней, чтобы добровольно исполнить судебное решение.
10 января Свириденко говорила, что у Лурье не получится заехать в квартиру до 20 января, так как певица находится в отъезде. Тогда уточнялось, что для заезда в квартиру в Хамовниках необходимо подписание акта приема-передачи квартиры.