Главная / Общество /

Верховный суд отправил дело Долиной на пересмотр

Решения нижестоящих судов отменены
Георгий Недогибченко

Верховный суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций по спору между Полиной Лурье и народной артисткой России Ларисой Долиной и направил дело на новое рассмотрение, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Согласно решению ВС, право собственности на квартиру в столичных Хамовниках остается за Лурье. В ближайшее время нижестоящий суд рассмотрит иск о принудительном выселении Долиной. До этого момента за певицей сохранится право на проживание в квартире.

Речь идет о квартире за 112 млн руб., которую Лурье приобрела у Долиной весной 2024 г. После регистрации права собственности покупательница потребовала выселения продавца, но Долина заявила, что продала жилье под влиянием мошенников. Хамовнический районный суд Москвы признал сделку недействительной и вернул квартиру артистке, не разрешив вопрос о возврате денег Лурье. Решение устояло в апелляции и кассации.

В Верховном суде адвокат Лурье Светлана Свириденко пояснила, что покупательница действовала добросовестно и не могла знать о мошенничестве, а выводы о ее «неосмотрительности» не подтверждены доказательствами. Она заявила, что даже при признании сделки недействительной суды обязаны были применить двустороннюю реституцию и вернуть деньги покупателю.

Представитель Долиной Ольга Пухова настаивала на том, что сделка подпадает под действие ст. 178 ГК как совершенная под влиянием существенного заблуждения, а факт мошенничества подтвержден вступившим в силу приговором суда. Вместе с тем представитель артистки заявила о готовности Долиной вернуть средства и не возражала против пересмотра судебных актов в этой части. Прокуратура заявила, что при недействительности сделки каждая из сторон должна возвратить полученное по договору.

