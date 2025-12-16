Верховный суд отправил дело Долиной на пересмотр

Представитель Долиной Ольга Пухова настаивала на том, что сделка подпадает под действие ст. 178 ГК как совершенная под влиянием существенного заблуждения, а факт мошенничества подтвержден вступившим в силу приговором суда. Вместе с тем представитель артистки заявила о готовности Долиной вернуть средства и не возражала против пересмотра судебных актов в этой части. Прокуратура заявила, что при недействительности сделки каждая из сторон должна возвратить полученное по договору.