Представитель Лурье рассказала в Верховном суде, как покупалась квартира Долиной

5 декабря Долина заявила о готовности вернуть Лурье 112 млн руб., назвав это «единственно справедливым решением», но отметила, что не располагает необходимой суммой. Лурье отказалась от мирового соглашения, указав, что предложенные условия ее не устраивают. По словам ее защиты, певица предлагала вернуть деньги в рассрочку на несколько лет без учета инфляции.