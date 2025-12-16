Представитель Лурье рассказала в Верховном суде, как покупалась квартира Долиной

Представитель Лурье рассказала в Верховном суде, как покупалась квартира ДолинойДействия певицы казались осознанными, а сделка не была спешной
Сделка купли-продажи квартиры Ларисы Долиной не носила спешного характера, а действия певицы были последовательными и осознанными. Об этом заявила представитель покупательницы недвижимости Полины Лурье в Верховном суде РФ, где началось рассмотрение дела об оспаривании сделки.
Перед началом слушаний Верховный суд отклонил ходатайство адвоката Долиной о закрытии процесса в связи с медицинской тайной. Сама певица на заседание не явилась, но в суд пришла покупательница квартиры.
Спор вокруг недвижимости возник после заявления Долиной в августе 2024 г. о том, что она стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур. По версии следствия, злоумышленники убедили певицу совершить «фиктивную» продажу квартиры и перевести полученные средства на «безопасные счета». Лурье же приобрела жилье за 112 млн руб.
Хамовнический суд Москвы 28 марта удовлетворил иск Долиной об оспаривании сделки. А 4 ноября суд признал, что действия певицы при заключении договора носили неосознанный характер. Второй кассационный суд 27 ноября оставил эти решения в силе и признал право собственности за Долиной. Защита Лурье рассчитывает оспорить их в Верховном суде.
5 декабря Долина заявила о готовности вернуть Лурье 112 млн руб., назвав это «единственно справедливым решением», но отметила, что не располагает необходимой суммой. Лурье отказалась от мирового соглашения, указав, что предложенные условия ее не устраивают. По словам ее защиты, певица предлагала вернуть деньги в рассрочку на несколько лет без учета инфляции.