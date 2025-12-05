Газета
Главная / Общество /

Что в схеме Ларисы Долиной возмущает россиян больше всего

Подавляющее большинство считает, что покупатель не должен нести ответственность за просчеты продавца
Юлия Малева
Для многих россиян своя квартира – не просто квадратные метры, а целый набор смыслов
Для многих россиян своя квартира – не просто квадратные метры, а целый набор смыслов / Екатерина Чеснокова / РИА Новости / Автор /Ведомости

В ситуации с мошеннической схемой по продаже жилья на вторичном рынке, названной именем Ларисы Долиной, россиян больше всего возмущает несправедливость обстоятельств, а не сама персона певицы. К такому выводу пришли социологи исследовательского центра «Робовокс» совместно с компанией онлайн-исследований «ОнИн». Они с 1 по 3 декабря провели опрос среди 1100 россиян из всех федеральных округов: респондентам показывали пиктограммы, не называя при этом фамилию певицы, для того чтобы не провоцировать искусственно дополнительных ассоциаций. «Ведомости» ознакомились с полученными результатами.

Выяснилось, что безотносительно ситуации с Долиной абсолютное большинство россиян – 93,8% – убеждены, что в спорной ситуации квартира должна оставаться у добросовестного покупателя. «Это больше, чем гражданская солидарность. <...> Почти 94% означает, что это глубинная, зиждущаяся на архетипах тотальная установка жителей России, состоящая в том, что отбирать квартиру у добросовестного покупателя несправедливо», – считают авторы исследования. Такой вывод также подтверждается тем, что распределение ответов респондентов не обнаруживает никакой связи ни с одной из измерявшихся в опросе социально-демографических характеристик – ни с полом, ни с возрастом, ни с регионом проживания.

Аналогичное количество россиян – 92–94% – считают, что продавец должен вернуть деньги покупателю в случае, если стал жертвой мошенников и суд принял решение о возврате квартиры. Порядка 93% россиян уверены, что неправильно переводить риски на покупателя в подобных ситуациях и он не должен нести ответственность за ошибки и просчеты продавца. Отвечая развернуто, респонденты говорили так: «Жаль, конечно, продавца имущества, попавшегося на крючок к мошенникам, но это его проблемы».

Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору о продаже ее квартиры

Общество

Единственный вопрос анкеты, представленный не в виде пиктограммы, касался того, с чьим именем в будущем может ассоциироваться подобная ситуация. Социологи выбрали открытый вопрос: «Значимые для общества события часто попадают в учебники истории вместе с именами определенных людей. Например, теория относительности Эйнштейна, полет Гагарина, перевал Дятлова. Как вам кажется, если об этой ситуации будут писать в будущем, то станут ли ее связывать с каким-либо именем и если да, то с каким?». 58% россиян назвали Долину, 39% затруднились назвать имя, 2,5% привели ассоциации, но не вспомнили имя (например, «мошенническая схема», «пенсионерский синдром») и 0,5% назвали Остапа Бендера.

Как появилась «схема Долиной»

В августе 2024 г. Долина в своем Telegram-канале рассказала, что стала жертвой мошенников. Впоследствии было возбуждено уголовное дело, артистку признали потерпевшей, а на ее квартиру был наложен арест. Долину, как установили правоохранители, обманули мошенники, убедив «фиктивно», под их контролем, продать квартиру, а деньги перевести на якобы безопасные счета. Квартиру за 112 млн руб. купила 34-летняя Полина Лурье. 28 марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры.

4 ноября суд признал, что действия Долиной при заключении сделки носили неосознанный характер. В решении суда отмечалось, договор может быть признан недействительным, если сторона, находящаяся в состоянии заблуждения, не совершила бы его, зная истинное положение дел. Второй кассационный суд 27 ноября признал законными решения о возвращении квартиры народной артистке и оставил право собственности за ней. 3 декабря Верховный суд РФ истребовал дело о возврате квартиры певице Ларисе Долиной. Рассмотрение жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску певицы к Полине Лурье назначено на 16 декабря.

Люди оценивают порожденный Долиной эффект как нарушение фундаментальных основ человеческого общежития и потому в обществе есть запрос на исправление этой несправедливости, резюмируют авторы исследования.

Кроме того, для многих квартира – это не просто квадратные метры, а концентрат базовых смыслов: прав и свобод, социальной защищенности, уважения к себе и субъектности в этом мире, указывает руководитель объединенной команды «Робовокс» и «ОнИн» Дарья Шмидт.

Именно фигура героини светской хроники и повышает интерес ко всей этой истории, делая ее максимально публичной и скандальной, возражает социолог Денис Волков. «Я бы даже сказал, что участие в истории известной певицы обостряет восприятие несправедливости – как бы получается, что суд встал на сторону богатой и знаменитой, а «обычный» человек пострадал», – уточнил он.

Росреестр изучает возможность увеличить срок регистрации сделок с жильем пожилых

Недвижимость / Жилая недвижимость

Этот кейс действительно взбудоражил общество и граждане ждут, что ситуация будет разрешена «по справедливости», в противном случае доверие к различным институтам у россиян может снизиться, считает политолог Александр Немцев. Последствия «эффекта Долиной», по его мнению, видны уже сейчас: многие граждане задумались о том, стоит ли вообще покупать квартиры на вторичном рынке, в том числе у пожилых людей, ведь есть риск, что они заявят о том, что находились якобы под влиянием мошенников.

Обстоятельства дают власти два направления для действий: во-первых, воспользоваться ситуацией для того, чтобы показать, что общественный голос имеет значение, – и пересмотреть скандальное решение, во-вторых, откорректировать процедуру оформления сделок по недвижимости, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

