Росреестр изучает возможность увеличить срок регистрации сделок с жильем пожилых

С начала 2025 г. в России участились случаи, когда пожилые продавцы жилья добиваются через суд возврата проданных квартир, заявляя, что действовали под влиянием мошенников. В результате добросовестные покупатели рискуют потерять и недвижимость, и уплаченные средства, нередко заемные.