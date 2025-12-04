Росреестр изучает возможность увеличить срок регистрации сделок с жильем пожилых
Росреестр рассматривает предложение продлить срок регистрации сделок с жильем, принадлежащим пожилым людям. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на обращение главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, сообщает ТАСС.
В письме, подписанном статс-секретарем – заместителем руководителя Росреестра Алексеем Бутовецким, отмечается, что действующие сокращенные сроки регистрации затрудняют оперативное пресечение мошеннических действий в случае их выявления. Поэтому ведомство прорабатывает возможные изменения в законодательство, предусматривающие увеличение срока регистрации прав по договорам купли-продажи жилья, владельцами которого являются пожилые граждане.
При этом Росреестр подчеркнул, что распространенная в последнее время схема споров по продаже квартир на вторичном рынке – так называемая «бабушкина схема» или «схема Долиной» – является следствием неприменения существующих норм законодательства в конфликтных ситуациях.
С начала 2025 г. в России участились случаи, когда пожилые продавцы жилья добиваются через суд возврата проданных квартир, заявляя, что действовали под влиянием мошенников. В результате добросовестные покупатели рискуют потерять и недвижимость, и уплаченные средства, нередко заемные.
Резонансным стал случай с народной артисткой России Ларисой Долиной. Следствие установило, что мошенники, выдававшие себя за сотрудников силовых ведомств, убедили ее фиктивно продать квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Покупательницей стала 34-летняя Полина Лурье, но полученные средства, а также другие сбережения Долина перевела аферистам.
4 ноября суд признал, что действия Долиной при заключении сделки носили неосознанный характер. А 27 ноября суд оставил квартиру за певицей, отклонив жалобу Лурье. Ее адвокат заявила о намерении обжаловать решение в Верховном суде.