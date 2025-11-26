Как хотят предотвратить схему мошенничества пенсионерок с недвижимостью

Мы изучили официальные заявления, которые публиковали и озвучивали официальные органы (МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет), а также сообщения в средствах массовой информации и Telegram-каналах. Из них отобрали только те случаи, в которых говорилось, как, находясь под влиянием мошенников, россияне продавали свое жилье и переводили вырученные за это деньги на счета аферистов. Мы не учитывали множество других мошеннических схем с недвижимостью: с участием, например, черных риэлторов, дольщиков, «мертвых душ», а также где пострадавшими оказывались бизнес или государство.

В подавляющем большинстве случаев была указана фактическая сумма ущерба именно от продажи жилья. Но в нескольких кейсах назывались только общие потери, которые помимо квартиры включали, например, переводы наличных или передачу аферистам драгоценностей. Мы учитывали ее, предполагая, что львиная доля из нее приходится именно на жилье. Как правило, под внимание СМИ попадают крупные и резонансные случаи, многие же остаются за скобками, также во многих сообщениях не указывалась сумма ущерба, поэтому в реальности цифра потерь россиян может быть выше.