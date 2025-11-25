Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России хотят расширить избрание залога как меры пресечения

А суды смогут получить право самим применять «подписку о невыезде»
Яна Суринская
Минюст предложил по-новому взглянуть на институт залога
Минюст предложил по-новому взглянуть на институт залога / Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России будет изменена система применения залога и подписки о невыезде, выяснили «Ведомости». Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) разработало Министерство юстиции – 24 ноября их рассмотрела и одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к правительству. Это значит, что в скором времени инициативу внесут в Госдуму, напоминают они.

Авторы проекта хотят в первую очередь предусмотреть порядок определения размера залога в отношении подозреваемых или обвиняемых (по ст. 76.1 Уголовного кодекса; УК). Это касается преступлений против экономики, в том числе уклонения от уплаты налогов и сборов, мошенничества и др. Размер залога, как предлагает Минюст, должен определяться в пределах суммы ущерба, причиненного бюджету, организации или гражданину.

Сейчас, по словам адвоката бюро «След» Анастасии Перваковой, количество случаев применения меры пресечения в виде залога критически низкое. К примеру, за первое полугодие 2025 г. ходатайства следователей о залоге были поданы и удовлетворены лишь в отношении 15 граждан в противовес 30 000 судебных решений о заключении под стражу.

Законопроект, полагает эксперт, направлен на способствование решению еще одной проблемы – низкого уровня возмещения ущерба от выявленных хищений и преступлений в сфере экономической деятельности. Тем не менее реальный эффект от принятия данного законопроекта вызывает сомнения, считает Первакова.

Минюст предложил по-новому взглянуть на институт залога

Случаи избрания такой меры пресечения как залог по всей стране единичны, говорит член президентского совета по правам человека Ева Меркачева. И очень часто суды объясняли это тем, что четко форма залога не прописана, и если кого-то отпустить, потом возникнет вопрос, почему другого, который просто бедный, под такой же залог не могут выпустить, пояснила она.

«Для того чтобы действительно кардинально изменить ситуацию, одновременно с реформированием института залога необходимо ввести императивный запрет на применение заключения под стражу по большому количеству ненасильственных преступлений», – сказала Первакова.

Проблема применения залога в России сохраняется длительное время, поскольку залог применяется реже, чем этого бы хотели, соглашается юрист Сriminal Defense Firm Владислава Безушкевич. По его словам, часто залог назначается в суммах, не соответствующих размеру ущерба, что снижает эффективность. Суды, да и следствие, предпочитают использование более жестких мер, таких как заключение под стражу, поскольку они дают больший контроль над обвиняемым. 

Правительство одобрило увеличение штрафов за преступления в сфере экономики

Экономика

Кроме того, как заявил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект касается не только залога. «Суд получит возможность наряду с -залогом применять иные запреты, предусмотренные отдельными частями статьи 105.1 УПК (запрет определенных действий. – «Ведомости») или обязательствами в рамках такой меры пресечения, как подписка о невыезде. К ним относятся, например, запрет покидать место жительства без разрешения, обязанность являться по вызовам следствия, запрет на общение с определенными лицами». Срок действия этих запретов будет устанавливаться самим судом.

По мнению руководителя уголовной практики бюро «А-ПРО» Андрея Яковлева, введение подписки о невыезде в качестве дополнительной меры пресечения способно снизить эффективность контроля правоохранительных органов за поведением обвиняемого, что может оказать дополнительное сдерживающее влияние на применение залога, пояснил адвокат. 

«Ведомости» направили запрос в Минюст.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте