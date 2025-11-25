В России хотят расширить избрание залога как меры пресечения

Случаи избрания такой меры пресечения как залог по всей стране единичны, говорит член президентского совета по правам человека Ева Меркачева. И очень часто суды объясняли это тем, что четко форма залога не прописана, и если кого-то отпустить, потом возникнет вопрос, почему другого, который просто бедный, под такой же залог не могут выпустить, пояснила она.