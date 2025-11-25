В России хотят расширить избрание залога как меры пресечения

В России хотят расширить избрание залога как меры пресеченияА суды смогут получить право самим применять «подписку о невыезде»
В России будет изменена система применения залога и подписки о невыезде, выяснили «Ведомости». Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) разработало Министерство юстиции – 24 ноября их рассмотрела и одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к правительству. Это значит, что в скором времени инициативу внесут в Госдуму, напоминают они.
Авторы проекта хотят в первую очередь предусмотреть порядок определения размера залога в отношении подозреваемых или обвиняемых (по ст. 76.1 Уголовного кодекса; УК). Это касается преступлений против экономики, в том числе уклонения от уплаты налогов и сборов, мошенничества и др. Размер залога, как предлагает Минюст, должен определяться в пределах суммы ущерба, причиненного бюджету, организации или гражданину.
Сейчас, по словам адвоката бюро «След» Анастасии Перваковой, количество случаев применения меры пресечения в виде залога критически низкое. К примеру, за первое полугодие 2025 г. ходатайства следователей о залоге были поданы и удовлетворены лишь в отношении 15 граждан в противовес 30 000 судебных решений о заключении под стражу.
Законопроект, полагает эксперт, направлен на способствование решению еще одной проблемы – низкого уровня возмещения ущерба от выявленных хищений и преступлений в сфере экономической деятельности. Тем не менее реальный эффект от принятия данного законопроекта вызывает сомнения, считает Первакова.
Случаи избрания такой меры пресечения как залог по всей стране единичны, говорит член президентского совета по правам человека Ева Меркачева. И очень часто суды объясняли это тем, что четко форма залога не прописана, и если кого-то отпустить, потом возникнет вопрос, почему другого, который просто бедный, под такой же залог не могут выпустить, пояснила она.
«Для того чтобы действительно кардинально изменить ситуацию, одновременно с реформированием института залога необходимо ввести императивный запрет на применение заключения под стражу по большому количеству ненасильственных преступлений», – сказала Первакова.
Проблема применения залога в России сохраняется длительное время, поскольку залог применяется реже, чем этого бы хотели, соглашается юрист Сriminal Defense Firm Владислава Безушкевич. По его словам, часто залог назначается в суммах, не соответствующих размеру ущерба, что снижает эффективность. Суды, да и следствие, предпочитают использование более жестких мер, таких как заключение под стражу, поскольку они дают больший контроль над обвиняемым.
Кроме того, как заявил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект касается не только залога. «Суд получит возможность наряду с -залогом применять иные запреты, предусмотренные отдельными частями статьи 105.1 УПК (запрет определенных действий. – «Ведомости») или обязательствами в рамках такой меры пресечения, как подписка о невыезде. К ним относятся, например, запрет покидать место жительства без разрешения, обязанность являться по вызовам следствия, запрет на общение с определенными лицами». Срок действия этих запретов будет устанавливаться самим судом.
По мнению руководителя уголовной практики бюро «А-ПРО» Андрея Яковлева, введение подписки о невыезде в качестве дополнительной меры пресечения способно снизить эффективность контроля правоохранительных органов за поведением обвиняемого, что может оказать дополнительное сдерживающее влияние на применение залога, пояснил адвокат.
«Ведомости» направили запрос в Минюст.