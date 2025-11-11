Правительство одобрило увеличение штрафов за преступления в сфере экономики

Правительство одобрило увеличение штрафов за преступления в сфере экономикиИзменения коснутся десятков статей УК, включая мошенничество и нарушение авторских прав
Министерство юстиции предложило повысить максимальные пороги штрафов, назначаемых в рамках уголовных дел по экономическим статьям. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 ноября одобрила проект поправок в Уголовный кодекс (УК), предусматривающий повышение размеров штрафов примерно в 1,5–2 раза, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к комиссии. Проект изменений затрагивает десятки статей УК – от мошенничества до уклонения от уплаты налогов.
«Ведомости» направили запрос в Минюст.
По данным судебного департамента при Верховном суде, за 2021–2023 гг. по экономическим статьям было осуждено 3126 человек, более половины из них (51%) получили штраф в качестве основного наказания. При этом суды все чаще назначают суммы, близкие к верхнему пределу санкций. «Размеры штрафов, установленные в действующих статьях, утратили стимулирующий эффект», – говорится в пояснительной записке. Авторы поправок рассчитывают, что повышение санкций «усилит превентивное значение наказаний, не увеличивая число лишений свободы», а также обеспечит дополнительные поступления в бюджет. Принятие проекта не создаст дополнительных рисков для бизнеса, поскольку изменения коснутся только лиц, уже совершивших преступления, уточняется в проекте Минюста.
В случае нарушений авторских прав по ст. 146 УК штраф вырастет с 200 000 до 1 млн руб., а за причинение особо крупного ущерба – с 500 000 до 2,5 млн. За мошенничество по ст. 159 теперь придется заплатить от 150 000 (вместо 120 000) до 500 000 руб. (вместо 300 000 руб.), при этом максимальный штраф может достигать 1,5 млн руб., тогда как сейчас санкция не превышает 1 млн.
Ст. 165, регулирующая причинение имущественного ущерба обманом, будет предусматривать наказание до 700 000 руб. (вместо 300 000 руб.), а в особо тяжких случаях – до 4 млн руб. Незаконное предпринимательство по ст. 171 будет караться штрафом до 1,5 млн руб., тогда как сейчас лишь 300 000 руб. Размер штрафа за особо крупный ущерб также будет увеличен с 500 000 до 2,5 млн руб. Незаконная банковская деятельность по ст. 172 обойдется нарушителям в 1,5 млн руб. вместо 300 000 руб. При особо крупном ущербе максимальное наказание будет составлять не 1 млн, а 5 млн руб. По ст. 196 о преднамеренном банкротстве штраф увеличится с 500 000 до 2 млн руб. Уклонение от уплаты налогов по ст. 199 теперь будет караться штрафами от 500 000 до 1,5 млн руб. (вместо 200 000–500 000 руб.), а при особо крупном ущербе – до 5 млн руб.
Кроме того, законопроектом предусматривается корректировка пороговых значений крупного и особо крупного ущерба для квалификации ряда преступлений в сфере экономики, говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, это делается с учетом инфляционных процессов, чтобы обеспечить адекватность наказания реальной стоимости нанесенного ущерба. В связи с инфляцией, например, в 2024 г. были увеличены суммы крупного и особо крупного размера для определения квалификации по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), а штрафы в части наказания по ним не изменялись, напоминает управляющий партнер АБ «Немовы и партнеры» Александр Немов. На некоторую часть налогоплательщиков такие меры однозначно окажут превентивное воздействие, для остальных наказание все равно останется дифференцированным в зависимости от материального положения в пределах санкции статьи, так как суд стремится назначить исполнимое наказание, считает он.
Проблема не в самой идее повышения штрафов за экономические преступления, а в непоследовательности законодательства, считает советник АБ «Забейда и партнеры» Артем Саркисян. Размеры крупного и особо крупного хищения не индексировались с 2003 г., что делает критерии «абсурдными», отмечает эксперт. По его словам, любая индексация имеет смысл только при системном пересмотре всех санкций одновременно, иначе законодательство остается выборочным и нелогичным, а повышение штрафов не влияет на практику привлечения к ответственности.
Вопрос о повышении штрафов за экономические преступления следует решать комплексно с вопросом о размере хищения, влияющем на его квалификацию, соглашается вице-президент Федеральной палаты адвокатов Сергей Зубков. По его мнению, явно заниженные применительно к современным экономическим реалиям пороговые значения для крупного и особо крупного размеров хищений влияют на справедливость назначения наказания и тоже должны подлежать корректировке.
Торгово-промышленная палата поддерживала и считала важным увеличить в разы штрафы за незаконное предпринимательство, отмечает вице-президент крупнейшего российского бизнес-объединения Елена Дыбова. Возникает дисбаланс, когда можно заняться предпринимательской деятельностью, вообще не регистрируя юрлицо и не платя никаких налогов, и заплатить потом штраф 500 руб., рассуждает она. Такие «льготы» вызывают вопросы, особенно в ситуациях серьезного ущерба, включая случаи массовых отравлений, за которые никто не отвечает. По словам Дыбовой, такую деятельность не проверяют, потому что Роспотребнадзору для проверок нужен ИНН – иначе у него нет на это полномочий. При этом штрафы за непредоставление сведений о налогах могут быть несправедливы, резюмирует Дыбова.