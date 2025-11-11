Правительство одобрило увеличение штрафов за преступления в сфере экономики

Ст. 165, регулирующая причинение имущественного ущерба обманом, будет предусматривать наказание до 700 000 руб. (вместо 300 000 руб.), а в особо тяжких случаях – до 4 млн руб. Незаконное предпринимательство по ст. 171 будет караться штрафом до 1,5 млн руб., тогда как сейчас лишь 300 000 руб. Размер штрафа за особо крупный ущерб также будет увеличен с 500 000 до 2,5 млн руб. Незаконная банковская деятельность по ст. 172 обойдется нарушителям в 1,5 млн руб. вместо 300 000 руб. При особо крупном ущербе максимальное наказание будет составлять не 1 млн, а 5 млн руб. По ст. 196 о преднамеренном банкротстве штраф увеличится с 500 000 до 2 млн руб. Уклонение от уплаты налогов по ст. 199 теперь будет караться штрафами от 500 000 до 1,5 млн руб. (вместо 200 000–500 000 руб.), а при особо крупном ущербе – до 5 млн руб.