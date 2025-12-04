Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору о продаже ее квартиры
Верховный суд России привлек к делу о споре вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной ее дочь Ангелину Долину и внучку. Данные об этом размещены в картотеке суда.
Согласно материалам, Ангелина Долина привлечена в качестве заинтересованного лица – как от собственного имени, так и в интересах несовершеннолетней дочери. В качестве третьих лиц к процессу также привлекли Анжелу Цырульникову, осужденную по уголовному делу о мошенничестве в отношении артистки, и Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Москве.
До этого «Ведомости» сообщали, что Верховный суд назначил на 16 декабря рассмотрение жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к покупательнице квартиры Полине Лурье.
Долина сообщила в августе 2024 г., что стала жертвой мошенников: злоумышленники, представившись сотрудниками силовых структур, убедили ее «фиктивно» продать квартиру в Хамовниках и перевести полученные деньги на «безопасные счета».
4 ноября суд установил, что действия народной артистки при заключении сделки были неосознанными. 27 ноября сообщалось, что суд отклонил жалобу покупательницы и оставил квартиру в Хамовниках за Долиной. Защита Лурье заявляла о намерении оспорить выводы судов в Верховном суде, отмечая, что подобная практика может иметь значение для споров о недвижимости. По ее словам, покупатель не должен нести все риски, связанные с чужим обманом.