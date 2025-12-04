Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору о продаже ее квартиры

4 ноября суд установил, что действия народной артистки при заключении сделки были неосознанными. 27 ноября сообщалось, что суд отклонил жалобу покупательницы и оставил квартиру в Хамовниках за Долиной. Защита Лурье заявляла о намерении оспорить выводы судов в Верховном суде, отмечая, что подобная практика может иметь значение для споров о недвижимости. По ее словам, покупатель не должен нести все риски, связанные с чужим обманом.