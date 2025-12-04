Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору о продаже ее квартиры

Ведомости

Верховный суд России привлек к делу о споре вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной ее дочь Ангелину Долину и внучку. Данные об этом размещены в картотеке суда.

Согласно материалам, Ангелина Долина привлечена в качестве заинтересованного лица – как от собственного имени, так и в интересах несовершеннолетней дочери. В качестве третьих лиц к процессу также привлекли Анжелу Цырульникову, осужденную по уголовному делу о мошенничестве в отношении артистки, и Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Москве.

До этого «Ведомости» сообщали, что Верховный суд назначил на 16 декабря рассмотрение жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к покупательнице квартиры Полине Лурье.

Долина сообщила в августе 2024 г., что стала жертвой мошенников: злоумышленники, представившись сотрудниками силовых структур, убедили ее «фиктивно» продать квартиру в Хамовниках и перевести полученные деньги на «безопасные счета».

4 ноября суд установил, что действия народной артистки при заключении сделки были неосознанными. 27 ноября сообщалось, что суд отклонил жалобу покупательницы и оставил квартиру в Хамовниках за Долиной. Защита Лурье заявляла о намерении оспорить выводы судов в Верховном суде, отмечая, что подобная практика может иметь значение для споров о недвижимости. По ее словам, покупатель не должен нести все риски, связанные с чужим обманом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте