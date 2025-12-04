Верховный суд рассмотрит жалобу по «делу Долиной» 16 декабря
Верховный суд России назначил на 16 декабря рассмотрение жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску певицы Ларисы Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Об этом сообщили в суде.
Поводом для судебного спора стала история, о которой Долина рассказала в августе 2024 г., заявив, что стала жертвой мошенников. Сообщалось, что аферисты притворились сотрудниками силовых ведомств. Они связались с Долиной по телефону и заявили, что злоумышленники хотят украсть ее накопления и взять кредит под залог квартиры в Хамовниках. Артистку после этого убедили «фиктивно» продать недвижимость, а деньги перевести на «безопасные счета». Вырученные за продажу жилья средства певица передала мошенникам.
4 ноября суд пришел к выводу, что действия Долиной при заключении сделки были неосознанными. Суд указал, что договор может быть признан недействительным, если сторона, пребывавшая в состоянии заблуждения, не подписала бы его, зная фактические обстоятельства.
27 ноября суд отклонил жалобу покупательницы и оставил квартиру в Хамовниках за Долиной. Адвокат Лурье заявляла о намерении обжаловать решение в Верховном суде, указывая, что подобная практика может стать ориентиром для споров о недвижимости и подтвердить, что покупатель не должен нести все риски, связанные с чужим обманом.
С начала 2025 г. в РФ участились случаи, когда пожилые продавцы добиваются в судах возврата проданных квартир, утверждая, что действовали под влиянием злоумышленников. Это создает риски для добросовестных покупателей, которые могут лишиться и жилья, и вложенных средств, включая заемные. 4 декабря стало известно, что Росреестр рассматривает возможность увеличения срока регистрации сделок с жильем, принадлежащим пожилым людям.