Верховный суд рассмотрит жалобу по «делу Долиной» 16 декабря

Поводом для судебного спора стала история, о которой Долина рассказала в августе 2024 г., заявив, что стала жертвой мошенников. Сообщалось, что аферисты притворились сотрудниками силовых ведомств. Они связались с Долиной по телефону и заявили, что злоумышленники хотят украсть ее накопления и взять кредит под залог квартиры в Хамовниках. Артистку после этого убедили «фиктивно» продать недвижимость, а деньги перевести на «безопасные счета». Вырученные за продажу жилья средства певица передала мошенникам.