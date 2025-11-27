Газета
Суд отклонил жалобу Лурье и оставил квартиру в Хамовниках Ларисе Долиной

Ведомости

Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье и оставил право собственности певице Ларисе Долиной, сообщили «РИА Новости».

Жалобу рассматривали в закрытом режиме. В суд ни Долина, ни Лурье не явились. Адвокат Лурье заявила, что они обжалуют решение в Верховном суде.

По версии следствия, дропперы, действуя в составе организованной группы с неустановленными соучастниками, в период со 2 апреля по 12 июля 2024 г. путем обмана похитили у Долиной 175,12 млн руб. Кроме того, злоумышленники лишили ее права на квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой, согласно экспертизе, превышает 138 млн руб.

13 августа 2024 г. Долина в Telegram-канале рассказала, что стала жертвой мошенников, в результате чего на ее квартиру был наложен арест. Было возбуждено уголовное дело, артистку признали потерпевшей.

Как писало агентство ТАСС, 34-летняя Лурье приобрела квартиру уже после того, как ее потеряла певица. Стоимость жилья оценивается примерно в 112 млн руб. 28 марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. 

