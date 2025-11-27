Суд отклонил жалобу Лурье и оставил квартиру в Хамовниках Ларисе Долиной

По версии следствия, дропперы, действуя в составе организованной группы с неустановленными соучастниками, в период со 2 апреля по 12 июля 2024 г. путем обмана похитили у Долиной 175,12 млн руб. Кроме того, злоумышленники лишили ее права на квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой, согласно экспертизе, превышает 138 млн руб.