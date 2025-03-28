Суд постановил вернуть Ларисе Долиной квартиру
Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. В августе прошлого года артистка опубликовала видеообращение, в котором заявила, что стала жертвой мошенников, и на ее имущество наложен арест.
«Право собственности ответчика [Лурье] на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано», – сообщила пресс-служба судов.
13 августа 2024 г. Долина в Telegram-канале рассказала, что стала жертвой мошенников, в результате чего на ее квартиру был наложен арест. Было возбуждено уголовное дело, артистку признали потерпевшей. В чем именно заключалась мошенничество, Долина не уточнила. С ее слов, предварительным следствием было установлено, что злоумышленники находятся на территории Украины.
24 марта этого года Таганский суд Москвы продлил меру пресечения фигурантам по делу о мошенничестве в отношении Долиной: Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Андрею Основе и Артуру Каменецкому. Они пробудут под арестом еще два месяца. По версии следствия, Леонтьев представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом сохранности денежных средств, убедил Долину осуществить переводы денежных средств на банковские счета, подконтрольные обвиняемому.
Как писало агентство ТАСС, 34-летняя Лурье приобрела квартиру уже после того, как ее потеряла певица. Стоимость жилья оценивается примерно в 112 млн руб.