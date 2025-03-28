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Суд постановил вернуть Ларисе Долиной квартиру

Ведомости

Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. В августе прошлого года артистка опубликовала видеообращение, в котором заявила, что стала жертвой мошенников, и на ее имущество наложен арест.

«Право собственности ответчика [Лурье] на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано», – сообщила пресс-служба судов.

13 августа 2024 г. Долина в Telegram-канале рассказала, что стала жертвой мошенников, в результате чего на ее квартиру был наложен арест. Было возбуждено уголовное дело, артистку признали потерпевшей. В чем именно заключалась мошенничество, Долина не уточнила. С ее слов, предварительным следствием было установлено, что злоумышленники находятся на территории Украины.

24 марта этого года Таганский суд Москвы продлил меру пресечения фигурантам по делу о мошенничестве в отношении Долиной: Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Андрею Основе и Артуру Каменецкому. Они пробудут под арестом еще два месяца. По версии следствия, Леонтьев представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом сохранности денежных средств, убедил Долину осуществить переводы денежных средств на банковские счета, подконтрольные обвиняемому.

Как писало агентство ТАСС, 34-летняя Лурье приобрела квартиру уже после того, как ее потеряла певица. Стоимость жилья оценивается примерно в 112 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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