Суд постановил вернуть Ларисе Долиной квартиру

13 августа 2024 г. Долина в Telegram-канале рассказала, что стала жертвой мошенников, в результате чего на ее квартиру был наложен арест. Было возбуждено уголовное дело, артистку признали потерпевшей. В чем именно заключалась мошенничество, Долина не уточнила. С ее слов, предварительным следствием было установлено, что злоумышленники находятся на территории Украины.