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Актер Михаил Ефремов будет освобожден по УДО

С 2020 года он находится в колонии за ДТП, в результате которого погиб человек
Инна Шульгина
Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова, сообщил ТАСС.

Позже адвокат Ефремова Юрий Падалко рассказал ТАСС, что актер выйдет из колонии 9 апреля.

В сентябре 2020 г. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в результате которого погиб человек. 8 июня того же года автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. По информации следствия, Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Актер признал свою вину.

После выплаты компенсации родственникам погибшего суд смягчил артисту наказание до 7,5 года лишения свободы. В настоящее время Ефремов отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

В январе 2023 г. Ефремов обратился в суд с ходатайством о замене ему оставшегося срока в колонии на принудительные работы, но уже в феврале того же года попросил прекратить производство по ходатайству.

В начале марта 2024 г. председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация ИК, в которой Ефремов отбывает наказание, одобрила ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Тогда же УФСИН РФ по Белгородской области опровергло информацию о том, что Ефремов обращался с таким ходатайством в Алексеевский районный суд региона.

В конце сентября 2024 г. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник из окружения семьи Ефремова сообщил, что актер якобы заявил о готовности быть танкистом, а документы на УДО для этого «почти подготовлены». Адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил, что ему ничего не известно о намерениях своего подзащитного стать участником спецоперации.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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