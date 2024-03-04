Михаилу Ефремову одобрили ходатайство об УДО

В сентябре 2020 г. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в результате которого погиб человек. 8 июня того же года автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. По информации следствия, Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актер признал свою вину.