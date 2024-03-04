Михаилу Ефремову одобрили ходатайство об УДО

Михаилу Ефремову одобрили ходатайство об УДОС учетом СИЗО актер отбыл более половины срока
Ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова одобрено администрацией исправительной колонии, в которой он отбывает наказание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель ОНК Москвы Георгий Волков.
«Михаилу Ефремову комиссия в колонии, в которой он отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда», – написал Волков.
Волков уточнил, что Ефремов отбыл с учетом СИЗО уже более половины срока от назначенных 7,5 года колонии.
Если суд решит, что освобождать Ефремова по УДО преждевременно, то, по словам Волкова, всегда можно подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр и «уже исправляться дальше, работая фактически свободным человеком».
В сентябре 2020 г. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в результате которого погиб человек. 8 июня того же года автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. По информации следствия, Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актер признал свою вину.
После выплаты компенсации родственникам погибшего суд смягчил артисту наказание до 7,5 года лишения свободы. Сейчас Ефремов отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.
В январе 2023 г. Ефремов обратился в суд с ходатайством о замене ему оставшегося срока в колонии на принудительные работы. В феврале 2023 г. в Алексеевском районном суде Белгородской области прекратили производство по ходатайству о смягчении приговора.