Газета
Общество

Михаилу Ефремову одобрили ходатайство об УДО

С учетом СИЗО актер отбыл более половины срока
Дарья Снегова
Евгений Биятов / РИА Новости

Ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова одобрено администрацией исправительной колонии, в которой он отбывает наказание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

«Михаилу Ефремову комиссия в колонии, в которой он отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь все зависит от предстоящего суда», – написал Волков.

Волков уточнил, что Ефремов отбыл с учетом СИЗО уже более половины срока от назначенных 7,5 года колонии.

Если суд решит, что освобождать Ефремова по УДО преждевременно, то, по словам Волкова, всегда можно подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр и «уже исправляться дальше, работая фактически свободным человеком».

В сентябре 2020 г. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в результате которого погиб человек. 8 июня того же года автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. По информации следствия, Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актер признал свою вину.

После выплаты компенсации родственникам погибшего суд смягчил артисту наказание до 7,5 года лишения свободы. Сейчас Ефремов отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

В январе 2023 г. Ефремов обратился в суд с ходатайством о замене ему оставшегося срока в колонии на принудительные работы. В феврале 2023 г. в Алексеевском районном суде Белгородской области прекратили производство по ходатайству о смягчении приговора.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных