Актер Ефремов попросил суд заменить ему наказание на принудительные работы
Осужденный на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов обратился в суд с ходатайством о замене ему оставшегося срока в колонии на принудительные работы, следует из картотеки Алексеевского суда в Белгородской области.
Дата рассмотрения обращения пока не назначена.
В сентябре 2020 г. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП. Суд установил, что 8 июня автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Позднее Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы после того, как Ефремов выплатил компенсацию родственникам погибшего.
Наказание артист отбывает в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.