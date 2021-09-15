Кассационный суд оставил в силе приговор Ефремову

Сам артист участвовал в заседании по видеосвязи. Его защита приобщила справку о частичном возмещении ущерба, нанесенного машине курьера Сергея Захарова, который скончался в аварии. Ефремов указал в жалобе, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности, при этом в суде заявил, что этот момент «не имеет значения», вся вина за случившееся на нем. Ефремов также объяснил, почему начал употреблять алкоголь, тем, что его жизнь дала трещину: болезнь матери, а затем смерть худрука «Современника» Галины Волчек.