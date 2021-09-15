Кассационный суд оставил в силе приговор Ефремову
Второй кассационный суд в Москве не стал смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову, который ранее был осужден на 7,5 года за ДТП со смертельным исходом, сообщает «РИА Новости».
Защита актера в своей жалобе указывала, что «слабое состояние здоровья Ефремова в совокупности с выявленным у него органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями и синдромом зависимости от алкоголя остались без реальной оценки».
Сам артист участвовал в заседании по видеосвязи. Его защита приобщила справку о частичном возмещении ущерба, нанесенного машине курьера Сергея Захарова, который скончался в аварии. Ефремов указал в жалобе, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности, при этом в суде заявил, что этот момент «не имеет значения», вся вина за случившееся на нем. Ефремов также объяснил, почему начал употреблять алкоголь, тем, что его жизнь дала трещину: болезнь матери, а затем смерть худрука «Современника» Галины Волчек.
Прокурор во время заседания высказал позицию, что Ефремов не может принести пользу обществу, поэтому нет нужды снижать ему срок. «Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья», — сказал гособвинитель.
В сентябре 2020 г. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП. Суд установил, что 8 июня автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Позднее Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы после того, как Ефремов выплатил компенсацию родственникам погибшего.