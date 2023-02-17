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Суд прекратил производство по ходатайству Михаила Ефремова о замене наказания

Ведомости

В Алексеевском районном суде Белгородской области прекратили производство по ходатайству о смягчении приговора актеру Михаилу Ефремову. Об этом ранее он попросил сам, сообщил ТАСС.

«Суд постановил <...> прекратить производство по ходатайству», – сказал судья. 13 февраля об отмене производства о смягчении приговора попросил сам Ефремов, в рамках которого планировалась замена лишения свободы на принудительные работы. Прошение об этом актер подал 23 января.

В сентябре 2020 г. Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в результате которого погиб человек. 8 июня того же года автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. По информации следствия, Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актер признал свою вину.

После выплаты компенсацию родственникам погибшего суд смягчил артисту наказание до 7,5 года лишения свободы. Сейчас Ефремов отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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