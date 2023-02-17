Суд прекратил производство по ходатайству Михаила Ефремова о замене наказания
В Алексеевском районном суде Белгородской области прекратили производство по ходатайству о смягчении приговора актеру Михаилу Ефремову. Об этом ранее он попросил сам, сообщил ТАСС.
«Суд постановил <...> прекратить производство по ходатайству», – сказал судья. 13 февраля об отмене производства о смягчении приговора попросил сам Ефремов, в рамках которого планировалась замена лишения свободы на принудительные работы. Прошение об этом актер подал 23 января.
В сентябре 2020 г. Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в результате которого погиб человек. 8 июня того же года автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. По информации следствия, Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актер признал свою вину.
После выплаты компенсацию родственникам погибшего суд смягчил артисту наказание до 7,5 года лишения свободы. Сейчас Ефремов отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.