Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режимаАктер признан виновным в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы
Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб., сообщают «РИА Новости». Также актера на три года лишили водительских прав. При этом ему сохранили государственные награды. Суд также учел время, которое артист провел под домашним арестом, так что в тюрьме он должен провести семь лет и десять с половиной месяцев. Его защита обжалует вынесенный приговор.
Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова заявили, что удовлетворены наказанием и обжаловать приговор Ефремова не станут. При этом ранее старший сын Захарова требовал компенсацию морального вреда в сумме 6 500 000 руб.
В ходе заседания судья со ссылкой на результаты проведенного в рамках дела исследования указала, что Jeep, за рулем которого в момент аварии находился Ефремов, был полностью исправен, тогда как сам артист ‒ сильно пьян. Кроме того, в организме актера и в салоне его машины были найдены следы наркотических веществ. Также, по словам судьи, все улики, показания свидетелей ДТП и видеозаписи доказывают, что за рулем автомобиля находился именно Ефремов, так что аварию устроил именно он, а не кто-либо другой, как утверждали артист и его адвокат Эльман Пашаев позже. Вдобавок суд учел, что 9 июня, на следующий день после аварии, Ефремов признал свою вину, а отрицать ее начал спустя время. Показания актера, в которых он заявлял, что за рулем автомобиля находился другой человек, суд не счел достоверными.
В итоге судья пришла к выводу, что Ефремов раскаялся в содеянном. Накануне, 3 сентября, актер признал свою вину в ДТП. Прокурор просила назначить Ефремову наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года.
По данным следствия, 8 июня Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ехал на автомобиле Jeep Grand Cherokee по Москве, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого находился курьер одного из столичных магазинов Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался в больнице. 20 июля московская прокуратура утвердила обвинение Ефремову по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ ‒ «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Максимальный срок за такое деяние составляет до 12 лет лишения свободы.
На следующий день после инцидента Ефремов признал свою вину в ДТП. 9 июня суд отправил его под домашний арест на два месяца, позже этот срок был продлен до 22 января. Артист принес извинения родственникам погибшего и предложил денежную компенсацию, однако те отказались. Позже адвокат актера заявил о невиновности своего клиента и пояснил, что дать денег семье Захарова актер хотел «как верующий человек». Сам Ефремов сказал, что не помнит, что произошло, поэтому не может назвать себя виновным. При этом в суде была показана видеозапись, где актер при даче показаний сотруднику ДПС сразу после ДТП признается, что был пьяным за рулем. Позже Ефремов назвал фейком видео, на котором его выводят с водительского сидения автомобиля сразу после аварии. В суде также выступили три свидетеля, которые утверждали, что за рулем Jeep находился другой человек.