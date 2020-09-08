Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима

В ходе заседания судья со ссылкой на результаты проведенного в рамках дела исследования указала, что Jeep, за рулем которого в момент аварии находился Ефремов, был полностью исправен, тогда как сам артист ‒ сильно пьян. Кроме того, в организме актера и в салоне его машины были найдены следы наркотических веществ. Также, по словам судьи, все улики, показания свидетелей ДТП и видеозаписи доказывают, что за рулем автомобиля находился именно Ефремов, так что аварию устроил именно он, а не кто-либо другой, как утверждали артист и его адвокат Эльман Пашаев позже. Вдобавок суд учел, что 9 июня, на следующий день после аварии, Ефремов признал свою вину, а отрицать ее начал спустя время. Показания актера, в которых он заявлял, что за рулем автомобиля находился другой человек, суд не счел достоверными.