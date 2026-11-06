Ипотека рухнула почти вдвое в октябре

После сентябрьского ажиотажа, вызванного грядущими изменениями в льготной семейной ипотеке с 1 октября 2026 г., и закрытия части спроса в октябре объем выданных ипотечных кредитов показал самое значительное месячное снижение с начала 2026 г., говорит Захаров из Frank RG. Динамика октября – это техническая перестройка рынка после ажиотажного спроса на семейную ипотеку в сентябре, согласен начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. По его оценкам, доля семейной ипотеки на рынке в октябре снизилась примерно до 30% против 65% в сентябре, а доля госпрограмм в целом сократилась до 47% с 71% месяцем ранее.