Ипотека рухнула почти вдвое в октябре

Ипотека рухнула почти вдвое в октябреЭто произошло из-за ужесточения параметров по семейной программе
Выдачи ипотеки в октябре рухнули почти вдвое относительно сентября: объем кредитов упал на 49,2% и составил 308,8 млрд руб., а их количество – на 38,8% до 75 500 штук, следует из экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG. В годовой динамике сегмент просел на 36,2% по объему и на 26,4% по количеству. Средний чек за месяц снизился на 17,1% до 4,1 млн руб. (-16% год к году).
Всего за 10 месяцев 2026 г. банки выдали ипотеки на 3,8 трлн руб., что на 24,3% выше, чем за аналогичный период 2025 г.
По итогам октября граждане суммарно оформили кредитов на 1 трлн руб. – относительно сентября показатель упал на 22,1%, октября 2025 г. – на 2,8%.
За январь-октябрь объем кредитования физлиц достиг 10,15 трлн руб. и превысил прошлогодний показатель на 34,8%.
Сократились выдачи относительно сентября и в сегменте кредитов наличными, но только по объему – на 1,2% до 510,4 млрд руб. Банки выдали 2,76 млн ссуд (+5,5% к сентябрю). Но в годовой динамике сегмент значительно прибавил – на 49,6% и 49,3% соответственно. Средний размер кредита сокращается третий месяц подряд – за октябрь на 6,4% до 184 700 руб. Годовой прирост остается высоким из-за низкой продуктовой базы 2025 г., полагает аналитик Frank RG Олег Захаров.
Всего за 10 месяцев граждане оформили нецелевых кредитов на 4,49 трлн руб. (+57,8% год к году).
Автокредиты в октябре восстанавливались после падения сентября: банки выдали 114 809 ссуд (+0,8%) на 190,7 млрд руб. (+6,4%), следует из данных Frank RG и Автостата. В годовой динамике выдачи сократились на 10,7% в денежном выражении и на 18,5% в количественном. Средний чек в октябре также после снижения сентября вырос – на 5,6% до 1,66 млн руб. (+9,7% г/г).
Всего за январь – октябрь 2026 г. банки выдали чуть более 1 млн автокредитов на 1,6 трлн руб., что больше на 1,9% по количеству и на 17,1% по объему.
В сегменте POS (кредиты в точке продаж) объем выдач достиг 24 млрд руб., увеличившись за месяц на 0,9%, но в годовой динамике показатель сократился на 3,9%. Банки выдали 316 700 таких кредитов, что незначительно выше сентября (+0,4%), но на 9,5% ниже октября 2025 г. Средний чек POS-кредита в октябре достиг 75 700 руб., за месяц он вырос на 0,5%, за год – на 6,2%.
Всего за 10 месяцев банки выдали 2,99 млн POS-кредитов на 217,6 млрд руб. – это на 41% и 3,4% ниже, чем за аналогичный период 2025 г.
После сентябрьского ажиотажа, вызванного грядущими изменениями в льготной семейной ипотеке с 1 октября 2026 г., и закрытия части спроса в октябре объем выданных ипотечных кредитов показал самое значительное месячное снижение с начала 2026 г., говорит Захаров из Frank RG. Динамика октября – это техническая перестройка рынка после ажиотажного спроса на семейную ипотеку в сентябре, согласен начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. По его оценкам, доля семейной ипотеки на рынке в октябре снизилась примерно до 30% против 65% в сентябре, а доля госпрограмм в целом сократилась до 47% с 71% месяцем ранее.
Одновременно доля рыночной ипотеки впервые более чем за два года превысила половину выдач и достигла в октябре 53,1%, рассказал директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Объем выданных займов во второй осенний месяц составил 113,7 млрд руб., уточнил он. Аналогичную динамику в октябре зафиксировал ВТБ: доля рыночной ипотеки в выдачах банка выросла до 52% против 38% месяцем ранее, рассказал его представитель. Объем кредитов по рыночным программам составил 14,8 млрд руб., что почти сопоставимо с продажами сентября, указал он.
С 1 октября ставка и размер кредита по льготной семейной ипотеке зависят от количества детей в семье и региона проживания. Из-за этого на рынке произошла структурная перестройка и часть спроса сместилась в сторону рыночных программ, говорил руководитель блока розничного бизнеса РСХБ Дмитрий Лепехин. Изменение условий семейной ипотеки повлияло на перераспределение спроса, но не стало единственным фактором динамики рынка, отметил представитель ВТБ. На выдачи также влияют постепенное снижение ключевой ставки (с июля – 14%), реализация отложенного спроса и потребность заемщиков в приобретении жилья прежде всего на вторичном рынке, перечислял он.
Фундаментальные факторы остаются положительными, говорит Бабин: по итогам года выдачи ипотеки вырастут на 7,5% к показателю 2025 г. – до 4,3 трлн руб. Драйвером сегмента станет рыночная ипотека, объем которой составит около 2,1 трлн руб., что в 2,2 раза выше результата прошлого года и на 25% меньше объема выдач по государственным программам, прогнозирует он.