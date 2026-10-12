ЦБ уточнил расчеты ставки по семейной ипотеке после завершения господдержки

ЦБ уточнил расчеты ставки по семейной ипотеке после завершения господдержкиОна не может быть увеличена более чем на 4 п. п. или быть выше ключевой плюс 3 п. п.
Банки смогут увеличивать ставку по семейной ипотеке после истечения субсидируемого государством срока в 15 лет не более чем на 4 процентных пункта (п. п.). Но она не может превышать ключевую ставку на тот момент плюс 3 п. п. или плюс 3,5 п. п., если это кредит для строительства индивидуальных жилых домов (ИЖС). Об этом сообщил Банк России в информационном письме для банков 9 октября. Максимальный срок субсидирования льготной ставки до 15 лет появился в новых условиях программы, которые заработали с 1 октября.
График платежей банки должны формировать исходя из того, что ставка по кредиту по истечении льготного периода будет увеличена на 4 п. п., если меньшее значение не предусмотрено договором, указывает регулятор. Расчет долговой нагрузки заемщика и полной стоимости кредита на время кредитования по истечении 15 лет также необходимо делать с учетом ставки по кредиту, увеличенной на 4 п. п., если меньшее значение не указано в договоре.