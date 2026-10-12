ЦБ уточнил расчеты ставки по семейной ипотеке после завершения господдержки

Банки смогут увеличивать ставку по семейной ипотеке после истечения субсидируемого государством срока в 15 лет не более чем на 4 процентных пункта (п. п.). Но она не может превышать ключевую ставку на тот момент плюс 3 п. п. или плюс 3,5 п. п., если это кредит для строительства индивидуальных жилых домов (ИЖС). Об этом сообщил Банк России в информационном письме для банков 9 октября. Максимальный срок субсидирования льготной ставки до 15 лет появился в новых условиях программы, которые заработали с 1 октября.