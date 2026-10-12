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Главная / Финансы /

ЦБ уточнил расчеты ставки по семейной ипотеке после завершения господдержки

Она не может быть увеличена более чем на 4 п. п. или быть выше ключевой плюс 3 п. п.
Наталья Заруцкая
Даже если через 15 лет «ключ» будет высоким, ставка по семейной ипотеке не превысит 6–16%
Даже если через 15 лет «ключ» будет высоким, ставка по семейной ипотеке не превысит 6–16% / Андрей Гордеев / Ведомости

Банки смогут увеличивать ставку по семейной ипотеке после истечения субсидируемого государством срока в 15 лет не более чем на 4 процентных пункта (п. п.). Но она не может превышать ключевую ставку на тот момент плюс 3 п. п. или плюс 3,5 п. п., если это кредит для строительства индивидуальных жилых домов (ИЖС). Об этом сообщил Банк России в информационном письме для банков 9 октября. Максимальный срок субсидирования льготной ставки до 15 лет появился в новых условиях программы, которые заработали с 1 октября.

График платежей банки должны формировать исходя из того, что ставка по кредиту по истечении льготного периода будет увеличена на 4 п. п., если меньшее значение не предусмотрено договором, указывает регулятор. Расчет долговой нагрузки заемщика и полной стоимости кредита на время кредитования по истечении 15 лет также необходимо делать с учетом ставки по кредиту, увеличенной на 4 п. п., если меньшее значение не указано в договоре.

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