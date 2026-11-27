«Сбер»: кибератаки на детей стали новым трендом 2026 года
Таргетированные кибератаки на детей и подростков стали новым трендом 2026 г. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на конференции AI Journey.
По его словам, вектор сместился в сторону подростков, молодежи и детей с мобильными телефонами и доступом в интернет. Кузнецов отметил, что атаки связаны с принуждением детей совершать преступления, например, красть у родителей ценные вещи.
«Чуть ли не в три раза увеличилось внимание именно к детям и подросткам», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
В 2025 г. в России было совершено более 7000 мошеннических инцидентов с участием детей, писали «Ведомости» со ссылкой на представителя F6. По его словам, несовершеннолетних, как правило, привлекали для последующего хищения денег с банковских счетов родителей. Общий ущерб от таких преступлений оценивается более чем в 1 млрд руб. За девять месяцев 2025 г. количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений, по данным МВД, выросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. По итогам всего прошлого года у россиян было похищено 29,3 млрд руб. (+6,4% год к году).