По словам артиста, когда он играл Хрущева в сериале о Екатерине Фурцевой, ему казалось, что его герой был неплохим человеком. Однако в ходе работы над новой картиной Сухоруков пересмотрел свои взгляды на советского руководителя. «Я приходил на съемочную площадку и сразу к нему: «Владимир Владимирович, это правда? Не может быть!» Я кричал, что нас с таким кино не пропустят, закроют – насколько же страшен Хрущев», – рассказал актер.