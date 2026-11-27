Сухоруков изменил отношение к Хрущеву после работы над фильмом Бортко
Актер Виктор Сухоруков заявил в интервью «Ведомостям», что изменил свое отношение к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву после работы над фильмом режиссера Владимира Бортко.
По словам артиста, когда он играл Хрущева в сериале о Екатерине Фурцевой, ему казалось, что его герой был неплохим человеком. Однако в ходе работы над новой картиной Сухоруков пересмотрел свои взгляды на советского руководителя. «Я приходил на съемочную площадку и сразу к нему: «Владимир Владимирович, это правда? Не может быть!» Я кричал, что нас с таким кино не пропустят, закроют – насколько же страшен Хрущев», – рассказал актер.
Сухоруков также назвал период хрущевской оттепели «подачкой обществу». Артист выразил сожаление в связи с тем, что советский руководитель похоронен на историческом кладбище, а автором его надгробного памятника стал скульптор Эрнст Неизвестный.