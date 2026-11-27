В России Pizza Hut отметилась выпущенным в 1998 г. рекламным роликом с участием первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. По сюжету посетители пиццерии в Москве спорили о последствиях его политики, однако в итоге сошлись во мнении, что благодаря Горбачеву в стране появилась Pizza Hut. Ролик завершался возгласами «За Горбачева!».