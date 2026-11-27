Умер основатель Pizza Hut Дэн Карни
Умер основатель сети пиццерий Pizza Hut Дэн Карни, пишет The New York Times. Ему было 95 лет.
Предприниматель скончался 13 ноября в своем доме в городе Уичито (штат Канзас, США). По словам его сына Майкла, причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких.
В России Pizza Hut отметилась выпущенным в 1998 г. рекламным роликом с участием первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. По сюжету посетители пиццерии в Москве спорили о последствиях его политики, однако в итоге сошлись во мнении, что благодаря Горбачеву в стране появилась Pizza Hut. Ролик завершался возгласами «За Горбачева!».
Pizza Hut была основана в 1958 г. Дэном Карни и его младшим братом Фрэнком. Для открытия первого ресторана братья заняли у матери $600. На тот момент Дэну было 26 лет, а Фрэнку – 19.
Благодаря развитию франчайзинга братьям удалось превратить небольшую пиццерию в одну из самых узнаваемых ресторанных сетей мира. Именно Дэн Карни выступил инициатором создания фирменного архитектурного облика заведений Pizza Hut с характерной двухъярусной красной крышей.
К середине 1960-х гг. в США насчитывалось 145 ресторанов Pizza Hut, а к 1971 г. компания стала крупнейшей сетью пиццерий в мире, объединявшей около 1000 заведений. В 1977 г. братья продали бизнес корпорации PepsiCo за $300 млн, что эквивалентно примерно $1,7 млрд в современных ценах.
После продажи компании Дэн Карни некоторое время занимался благотворительностью и поддерживал молодых предпринимателей. Его брат Фрэнк умер в 2020 г. в возрасте 82 лет.