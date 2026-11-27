В феврале РЖД открыли продажу билетов из Сибири и Забайкалья в Китай. Тогда была открыта продажа билетов на беспересадочные вагоны из Иркутска и Читы в Маньчжурию и на поезд № 354/353 Забайкальск – Маньчжурия в железнодорожных кассах. Сообщалось, что поезда будут ходить в обе стороны два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути составит около 25 минут. Поезда по маршруту не ходили с 2020 г. в связи с пандемией коронавируса.