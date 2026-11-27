Впервые с 2020 года поезд из Пекина прибыл в Иркутск
Международный поезд № 3/4 Пекин – Иркутск прибыл в Иркутск после шестилетнего перерыва. Состав впервые с 2020 г. возобновил сообщение между городами, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
Поезд прибыл в 14:55 по местному времени (09:55 мск).
В феврале РЖД открыли продажу билетов из Сибири и Забайкалья в Китай. Тогда была открыта продажа билетов на беспересадочные вагоны из Иркутска и Читы в Маньчжурию и на поезд № 354/353 Забайкальск – Маньчжурия в железнодорожных кассах. Сообщалось, что поезда будут ходить в обе стороны два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути составит около 25 минут. Поезда по маршруту не ходили с 2020 г. в связи с пандемией коронавируса.
17 ноября заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников заявил, что Санкт-Петербург может стать частью маршрута нового туристического поезда между Россией и Китаем, который РЖД рассчитывают запустить в 2027 г. По его словам, китайские партнеры подтвердили заинтересованность в перевозках и выразили желание видеть в маршруте не только Москву, но и Санкт-Петербург. Рабочее название турпоезда – «Великий чайный путь». Отправляться он будет из Китая – не обязательно из Пекина, речь может идти о северных районах страны. Конкретика по организации ожидается к весне, запуск – в 2027 г.