РЖД начали продажу билетов из Сибири и Забайкалья в Китай
Сейчас открыта продажа билетов на беспересадочные вагоны из Иркутска и Читы в Маньчжурию и на поезд №354/353 Забайкальск – Маньчжурия в железнодорожных кассах.
Поезда будут ходить в обе стороны два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути составит около 25 минут. Поезда по маршруту не ходили с 2020 г. в связи с пандемией коронавируса.
15 января «Аэрофлот» сообщал о планах увеличить частоту рейсов в Китай. Полеты в Пекин будут выполняться ежедневно с 3 февраля, в Гуанчжоу – с 4 марта. В октябре 2025 г. авиаперевозчик также нарастил с пяти до семи рейсов в неделю частоту полетов между Москвой и Шанхаем.
С 15 сентября 2025 г. Китай ввел безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней. Россия также установила безвизовый режим для граждан КНР.