Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы в Нячанг до девяти в неделю

Ведомости

«Аэрофлот» с 7 марта расширит программу полетов из Москвы в Нячанг, увеличив частоту рейсов с семи до девяти в неделю. Об этом сообщили в авиакомпании.

Дополнительные вылеты из Москвы запланированы по средам и субботам, обратные рейсы из Нячанга будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Перелеты осуществляются на Airbus A350 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт и бизнес. Сейчас авиакомпания выполняет регулярные рейсы в Нячанг из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Владивостока. Прямое авиасообщение с этим курортом Вьетнама было открыто авиаперевозчиком в марте 2025 г.

15 января «Аэрофлот» также сообщал о планах увеличить частоту рейсов в Китай. Полеты в Пекин будут выполняться ежедневно с 3 февраля, в Гуанчжоу – с 4 марта. В октябре 2025 г. авиаперевозчик также нарастил с пяти до семи рейсов в неделю частоту полетов между Москвой и Шанхаем.

