«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы в Нячанг до девяти в неделю

15 января «Аэрофлот» также сообщал о планах увеличить частоту рейсов в Китай. Полеты в Пекин будут выполняться ежедневно с 3 февраля, в Гуанчжоу – с 4 марта. В октябре 2025 г. авиаперевозчик также нарастил с пяти до семи рейсов в неделю частоту полетов между Москвой и Шанхаем.