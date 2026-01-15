«Аэрофлот» увеличит число рейсов в Китай

В октябре прошлого года авиаперевозчик нарастил с пяти до семи рейсов в неделю частоту полетов между Москвой и Шанхаем. Ожидается, что новые рейсы будут пользоваться высоким спросом у туристов и деловых путешественников из РФ и Китая. Сейчас российские граждане могут посещать КНР без визы и находиться в стране до 30 дней.