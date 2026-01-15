«Аэрофлот» увеличит число рейсов в Китай
Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит частоту своих рейсов из Москвы в Пекин и Гуанчжоу с пяти до семи в неделю. Полеты в Пекин будут выполняться ежедневно с 3 февраля, в Гуанчжоу – с 4 марта.
В октябре прошлого года авиаперевозчик нарастил с пяти до семи рейсов в неделю частоту полетов между Москвой и Шанхаем. Ожидается, что новые рейсы будут пользоваться высоким спросом у туристов и деловых путешественников из РФ и Китая. Сейчас российские граждане могут посещать КНР без визы и находиться в стране до 30 дней.
В зимнем расписании «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и Санья. Группа реализует и региональную программу полетов. В частности, в Санья из Санкт-Петербурга, Владивостока, Казани, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Хабаровска, в Пекин из Красноярска, в Шанхай из Владивостока и в Харбин из Владивостока и Красноярска.
С 15 сентября 2025 г. Китай ввел безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней. 1 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда из России граждан КНР. Документ устанавливает безвизовый режим между странами до 14 сентября этого года.