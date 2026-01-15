Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» увеличит число рейсов в Китай

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит частоту своих рейсов из Москвы в Пекин и Гуанчжоу с пяти до семи в неделю. Полеты в Пекин будут выполняться ежедневно с 3 февраля, в Гуанчжоу – с 4 марта.

В октябре прошлого года авиаперевозчик нарастил с пяти до семи рейсов в неделю частоту полетов между Москвой и Шанхаем. Ожидается, что новые рейсы будут пользоваться высоким спросом у туристов и деловых путешественников из РФ и Китая. Сейчас российские граждане могут посещать КНР без визы и находиться в стране до 30 дней.

В зимнем расписании «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и Санья. Группа реализует и региональную программу полетов. В частности, в Санья из Санкт-Петербурга, Владивостока, Казани, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Хабаровска, в Пекин из Красноярска, в Шанхай из Владивостока и в Харбин из Владивостока и Красноярска.

С 15 сентября 2025 г. Китай ввел безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней. 1 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда из России граждан КНР. Документ устанавливает безвизовый режим между странами до 14 сентября этого года.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте