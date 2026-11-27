Экс-главред «Коммерсанта» Владимир Желонкин назначен замминистра культуры
Бывший главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин назначен заместителем министра культуры России. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте правовой информации.
«Назначить Желонкина Владимира Борисовича заместителем министра культуры Российской Федерации», – говорится в документе.
11 сентября Мишустин освободил Желонкина от должности замминистра просвещения РФ по его собственной просьбе. Желонкин занимал этот пост с марта 2025 г. В его ведении находились информационная политика ведомства и координация развития среднего профессионального образования.
Ранее, с сентября 2024 г., Желонкин работал советником министра просвещения. Перед переходом в министерство он более 10 лет занимал руководящие должности в издательском доме «Коммерсантъ»: в 2013 г. стал его президентом, с 2016-го – генеральным директором, а после выборов президента в 2018 г. – главным редактором газеты. Он также работал гендиректором медиагруппы «Звезда», заместителем полпреда президента в ЦФО и возглавлял департамент управления делами Минрегиона.