Мишустин освободил Желонкина от должности заместителя министра просвещения

Перед переходом в министерство Желонкин более 10 лет занимал руководящие должности в издательском доме «Коммерсантъ»: в 2013 г. стал его президентом, с 2016-го – генеральным директором, а после выборов президента в 2018 г. – главным редактором газеты. Ранее он также работал гендиректором медиагруппы «Звезда», заместителем полпреда президента в ЦФО и возглавлял департамент управления делами Минрегиона.