Мишустин освободил Желонкина от должности заместителя министра просвещения
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Владимира Желонкина от должности заместителя министра просвещения РФ по его собственной просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Освободить Желонкина Владимира Борисовича от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по его просьбе», – говорится в документе.
О том, что Желонкин вскоре уйдет из министерства, «Ведомости» сообщали в начале июля.
Желонкин стал советником министра просвещения в сентябре 2024 г., а в марте 2025 г. был назначен заместителем министра. В его ведении находились информационная политика ведомства и координация развития среднего профессионального образования. По словам одного из источников «Ведомостей», он может продолжить работу в сфере, связанной с госсектором.
Перед переходом в министерство Желонкин более 10 лет занимал руководящие должности в издательском доме «Коммерсантъ»: в 2013 г. стал его президентом, с 2016-го – генеральным директором, а после выборов президента в 2018 г. – главным редактором газеты. Ранее он также работал гендиректором медиагруппы «Звезда», заместителем полпреда президента в ЦФО и возглавлял департамент управления делами Минрегиона.