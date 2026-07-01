Владимир Желонкин покинет Минпросвещения

Владимир Желонкин покинет МинпросвещенияЗаместитель Сергея Кравцова уходит по собственному желанию, говорят источники «Ведомостей»
В руководстве Министерства просвещения РФ в скором времени могут произойти кадровые перестановки. Свой пост может покинуть заместитель Сергея Кравцова Владимир Желонкин, рассказали два источника «Ведомостей», близких к министерству. Он написал заявление об отставке по собственному желанию, которое сейчас находится на подписи у министра, уточнил один из собеседников.
Причину ухода Желонкина из министерства источники не раскрывают, но, по словам одного из них, он может продолжить работу в сфере, связанной с государственным сектором. Кто его заменит, собеседники также не говорят. Всего в Минпросвещения шесть заместителей министра.
Представитель Минпросвещения воздержался от комментариев. Сам Желонкин не подтвердил, но и не опроверг предстоящую отставку.
Желонкин стал советником министра просвещения в сентябре 2024 г., а в марте 2025 г. – замминистра. Он занимается информационной политикой ведомства, а также координирует вопросы развития среднего профессионального образования.
Перед переходом в Минпросвещения Желонкин более 10 лет занимал руководящие должности в издательском доме «Коммерсантъ». В 2013 г. он стал президентом ИД, с 2016 г. – его генеральным директором, а после выборов президента в 2018 г. также сменил Сергея Яковлева на посту главного редактора газеты «Коммерсантъ». До 2024 г. Желонкин совмещал обе должности. После его ухода пост генерального директора занял Роман Уманский, а главного редактора – Михаил Лукин, после чего в ИД произошла череда кадровых изменений.
Желонкин много лет работал и в медиабизнесе, и на государственной службе. В 2010–2011 гг. был гендиректором медиагруппы «Звезда». В 2011–2012 гг. он был заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе (ЦФО), где курировал вопросы внутренней политики и деятельность главных федеральных инспекторов в 18 регионах ЦФО. Затем в 2012 г. возглавил департамент управления делами Министерства регионального развития. В 2013 г. он участвовал в создании Российского военно-исторического общества и занял должность исполнительного директора.