Владимир Желонкин покинет Минпросвещения

Перед переходом в Минпросвещения Желонкин более 10 лет занимал руководящие должности в издательском доме «Коммерсантъ». В 2013 г. он стал президентом ИД, с 2016 г. – его генеральным директором, а после выборов президента в 2018 г. также сменил Сергея Яковлева на посту главного редактора газеты «Коммерсантъ». До 2024 г. Желонкин совмещал обе должности. После его ухода пост генерального директора занял Роман Уманский, а главного редактора – Михаил Лукин, после чего в ИД произошла череда кадровых изменений.