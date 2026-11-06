Мерц и Трамп обсудили необходимость завершения конфликта на Украине

Корнелиус также подчеркнул, что мирное соглашение должно получить согласие партнеров по НАТО. Кроме того, представитель правительства Германии заявил, что после прошедших в США выборов возникло «новое ощущение срочности» в вопросе урегулирования украинского конфликта.