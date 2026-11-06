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Мерц и Трамп обсудили необходимость завершения конфликта на Украине

Татьяна Мозолевская
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону необходимость скорейшего завершения украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, передает Handelsblatt.

По словам представителя германского правительства, телефонный разговор состоялся в ночь на 6 ноября.

Корнелиус также подчеркнул, что мирное соглашение должно получить согласие партнеров по НАТО. Кроме того, представитель правительства Германии заявил, что после прошедших в США выборов возникло «новое ощущение срочности» в вопросе урегулирования украинского конфликта.

По его словам, переговорный мандат при этом «существенно конкретизировался».

6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал инициатив со стороны Европы насчет механизмов обеспечения безопасности. Он отметил, что со стороны Европы Москва фиксирует «затянувшуюся нерешительность и неготовность».

Зять президента США Джаред Кушнер заявил, что администрация США предлагает создать новую систему безопасности в Европе, которая позволит России и странам НАТО поддерживать прямой диалог даже в периоды кризисов.

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