Король Бельгии отклонил отставку правительства Де Вевера

До этого De Standaard сообщила, что Де Вевер не смог представить бюджет, который устроил бы все партии правящей коалиции. Разногласия возникли вокруг налоговой политики, сокращения расходов на здравоохранение и защиты пенсионеров. В частности, противоречия сохранялись между «Новым фламандским альянсом» (N-VA) премьера и социалистической партией Vooruit. Де Вевер тогда попросил продлить обсуждение еще на 50 дней.