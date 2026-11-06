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Король Бельгии отклонил отставку правительства Де Вевера

Ксения Наумчик
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Король бельгийцев Филипп не принял отставку правительства премьер-министра Барта Де Вевера и поручил ему продолжить поиск компромисса по проекту бюджета страны на 2027 г. Об этом сообщила газета Le Soir.

Согласно заявлению, монарх распорядился продолжить переговоры по бюджетному вопросу.

2 ноября Де Вевер подал королю Филиппу прошение об отставке правительства после провала переговоров о бюджете на 2027 г. По данным Euronews, переговоры между участниками правящей коалиции продолжались всю ночь, однако стороны не смогли прийти к соглашению. Правительству необходимо найти возможности для экономии 10 млрд евро, чтобы привести государственные финансы в соответствие с требованиями Евросоюза.

До этого De Standaard сообщила, что Де Вевер не смог представить бюджет, который устроил бы все партии правящей коалиции. Разногласия возникли вокруг налоговой политики, сокращения расходов на здравоохранение и защиты пенсионеров. В частности, противоречия сохранялись между «Новым фламандским альянсом» (N-VA) премьера и социалистической партией Vooruit. Де Вевер тогда попросил продлить обсуждение еще на 50 дней.

Премьер возглавляет правительство Бельгии с февраля 2025 г. Он стал первым фламандским националистом на этом посту.

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