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В Кремле рассказали подробности встречи Путина с секретарем Совбеза Ирана

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи на встрече с президентом России Владимиром Путиным 5 ноября передал ему послание верховного руководителя Исламской Республики Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщили в Кремле.

Как уточнили в Кремле, стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Кроме того, участники встречи затронули международную и региональную повестку. Особое внимание было уделено ситуации в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.

О встрече Путина и Резаи в Кремле рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, Резаи находится с рабочим визитом в Москве.

2 ноября агентство Fars сообщило, что российский президент и секретарь Совбеза Ирана провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в мире и на Ближнем Востоке. Резаи поблагодарил Путина и других российских официальных лиц за поддержку Тегерана и его народа. Он также выразил признательность за заявления российских представителей в поддержку погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других национальных деятелей страны. Путин и Резаи подтвердили намерение продолжать стратегическое сотрудничество в соответствии с дорожной картой, согласованной руководством двух стран.

В конце октбяря российский лидер встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Во время встречи Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Ближневосточном регионе. Он отметил, что у Москвы с Тегераном «много общих интересов», которые стороны стараются реализовывать.

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