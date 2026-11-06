В Кремле рассказали подробности встречи Путина с секретарем Совбеза Ирана

2 ноября агентство Fars сообщило, что российский президент и секретарь Совбеза Ирана провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в мире и на Ближнем Востоке. Резаи поблагодарил Путина и других российских официальных лиц за поддержку Тегерана и его народа. Он также выразил признательность за заявления российских представителей в поддержку погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других национальных деятелей страны. Путин и Резаи подтвердили намерение продолжать стратегическое сотрудничество в соответствии с дорожной картой, согласованной руководством двух стран.