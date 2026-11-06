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Главная / Политика /

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Тему встречи глава государства обозначит самостоятельно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в графике президента запланировано несколько рабочих встреч, которые пройдут в закрытом формате. Крупных публичных мероприятий не предусмотрено.

«Сегодня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Он обозначит тему», – сказал Песков.

3 ноября Путин включил в состав Совета безопасности вице-премьера – полпреда президента в ДФО Олега Кожемяко. Одновременно из Совбеза исключили помощника президента Юрия Трутнева. Указ также уточнил должность Антона Силуанова, который теперь указан как заместитель председателя правительства – министр финансов РФ.

23 октября президент обсудил с постоянными членами Совбеза угрозы иностранного воздействия на российскую молодежь. До этого, 7 октября, участники рассмотрели актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.

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