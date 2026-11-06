Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

3 ноября Путин включил в состав Совета безопасности вице-премьера – полпреда президента в ДФО Олега Кожемяко. Одновременно из Совбеза исключили помощника президента Юрия Трутнева. Указ также уточнил должность Антона Силуанова, который теперь указан как заместитель председателя правительства – министр финансов РФ.