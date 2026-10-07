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Главная / Политика /

Путин обсудил с Совбезом внутреннюю и внешнюю политику

Анна Виноградова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. На встрече обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики, сообщили в Кремле.

О том что Путин планирует провести совещание с членами Совбеза на этой неделе, сообщалось 4 октября. В графике президента также запланированы участие в саммите СНГ в Туркменистане и открытие высокотехнологичного предприятия.

24 сентября Путин проводил оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Основной темой тогда стали дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности.

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