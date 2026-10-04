Путин на следующей неделе примет участие в саммите СНГ в Туркменистане
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе посетит саммит СНГ в Туркменистане. Об этом сообщает журналист «Вестей» Павел Зарубин.
Глава государства также примет участие в открытии одного из высокотехнологичных предприятий. В планах президента – встреча с лауреатами премии «Учитель года», а также совещание с членами Совета безопасности.
Саммит Содружества Независимых Государств состоится 9 октября в Национальной туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши. Предыдущий саммит глав государств СНГ состоялся 10 октября в Душанбе. Президенты России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подписали ряд документов, в том числе решение о концепции военного сотрудничества до 2030 г.