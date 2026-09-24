Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз общественной безопасности
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Встреча прошла в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.
Главной темой стали дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности. Другие подробности обсуждения на момент публикации не раскрывались.
11 июня Путин обсуждал обеспечение общественной безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму. Тогда с докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
25 июня на совещании Совбеза рассматривались вопросы внутренней безопасности и стабильности, а также отношения России с соседними государствами. По первой теме докладывали директор ФСБ Александр Бортников и Колокольцев.
Еще одно связанное с безопасностью совещание состоялось 7 августа, когда Путин обсудил дополнительные меры защиты гражданской инфраструктуры от атак со стороны ВСУ.