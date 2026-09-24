Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
BLNG7,54-0,26%CNY Бирж.12,652-0,39%IMOEX2 309,24-0,13%RTSI861,95-0,13%RGBI112,33+0,02%RGBITR768,79+0,05%
Главная / Политика /

Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз общественной безопасности

Анна Виноградова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Встреча прошла в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

Главной темой стали дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности. Другие подробности обсуждения на момент публикации не раскрывались.

11 июня Путин обсуждал обеспечение общественной безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму. Тогда с докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

25 июня на совещании Совбеза рассматривались вопросы внутренней безопасности и стабильности, а также отношения России с соседними государствами. По первой теме докладывали директор ФСБ Александр Бортников и Колокольцев.

Еще одно связанное с безопасностью совещание состоялось 7 августа, когда Путин обсудил дополнительные меры защиты гражданской инфраструктуры от атак со стороны ВСУ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь