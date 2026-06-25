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Главная / Политика /

Путин обсудил с Совбезом вопросы внутренней безопасности и отношений с соседями

Ведомости

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.

«У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. А второй – наших отношений, развития наших отношений с ближайшими соседями», – сказал Путин перед началом заседания.

Президент поручил выступить с докладами по первой теме директору ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

В совещании участвовали председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, а также руководители силовых и разведывательных ведомств.

19 июня Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждались вопросы внешней политики. 11 июня темой совещания с Совбезом стали меры по обеспечению общественной безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму в сентябре 2026 г.

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