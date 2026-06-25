Путин обсудил с Совбезом вопросы внутренней безопасности и отношений с соседями
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.
«У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. А второй – наших отношений, развития наших отношений с ближайшими соседями», – сказал Путин перед началом заседания.
Президент поручил выступить с докладами по первой теме директору ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.
В совещании участвовали председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, а также руководители силовых и разведывательных ведомств.