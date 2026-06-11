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Путин обсудил с членами Совбеза безопасность при подготовке к выборам в Госдуму

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Темой для обсуждения стали меры по обеспечению общественной безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму в сентябре 2026 г., сообщил Кремль.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил с докладом. Участие в совещании приняли премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер ГД Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и др.

11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге не стал назвать дату подписания указа о назначении очередных выборов в Госдуму. По его словам, указ президента будет подписан в сроки, предусмотренные законом. Что касается вопроса проведении выборов в условиях специальной военной операции, то представитель Кремля напомнил слова Путина, что голосование состоится «в любом случае».

В ЦИК объяснили правовые особенности выборов в Госдуму

Политика

29 мая председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщала, что в единый день голосования (ЕДГ) 2026 г. ожидается «масштабная» избирательная кампания, в ходе которой планируется заместить 20 700 депутатских мандатов. Прямые выборы губернаторов пройдут в восьми регионах, до конца июня их число может увеличиться.

По ее словам, выборы в Госдуму будут назначены между 1 и 21 июня, региональные выборы – с 11 по 21 июня, а выборы в органы местного самоуправления – с 21 июня по 1 июля. Само голосование, скорее всего, будет трехдневным (18–20 сентября), так как на это есть «запрос избирателей».

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