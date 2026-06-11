Путин обсудил с членами Совбеза безопасность при подготовке к выборам в Госдуму

По ее словам, выборы в Госдуму будут назначены между 1 и 21 июня, региональные выборы – с 11 по 21 июня, а выборы в органы местного самоуправления – с 21 июня по 1 июля. Само голосование, скорее всего, будет трехдневным (18–20 сентября), так как на это есть «запрос избирателей».