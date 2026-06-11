В Кремле не стали называть дату подписания указа о назначении выборов в Госдуму

1 июня глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что вмешательство в выборы через соцсети со стороны недружественных стран станет одной из главных угроз для кампании. 29 мая в ЦИК пояснили, что из-за проведения спецоперации голосование в ряде регионов пройдет в упрощенном формате. 28 мая Памфилова сообщила, что голосование на выборах в Госдуму будет длиться три дня.