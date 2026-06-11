Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,609+0,22%CHMK3 465-2,81%BRZL1 280-2,29%IMOEX2 515,16-0,23%RTSI1 103,69-0,23%RGBI118,48+0,03%RGBITR782,92+0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле не стали называть дату подписания указа о назначении выборов в Госдуму

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов отказался назвать дату, когда будет подписан указ о назначении очередных выборов в Госдуму.

«Соответствующий указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом. Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас», – сказал Песков в ходе брифинга.

Говоря о проведении выборов в условиях специальной военной операции, представитель Кремля напомнил слова президента Владимира Путина о том, что голосование состоится «в любом случае». «Ведется подготовка к этим очень важным выборам. И они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством», – подчеркнул Песков.

1 июня глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что вмешательство в выборы через соцсети со стороны недружественных стран станет одной из главных угроз для кампании. 29 мая в ЦИК пояснили, что из-за проведения спецоперации голосование в ряде регионов пройдет в упрощенном формате. 28 мая Памфилова сообщила, что голосование на выборах в Госдуму будет длиться три дня.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте