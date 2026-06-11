В Кремле не стали называть дату подписания указа о назначении выборов в Госдуму
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов отказался назвать дату, когда будет подписан указ о назначении очередных выборов в Госдуму.
«Соответствующий указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом. Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас», – сказал Песков в ходе брифинга.
Говоря о проведении выборов в условиях специальной военной операции, представитель Кремля напомнил слова президента Владимира Путина о том, что голосование состоится «в любом случае». «Ведется подготовка к этим очень важным выборам. И они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством», – подчеркнул Песков.
1 июня глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что вмешательство в выборы через соцсети со стороны недружественных стран станет одной из главных угроз для кампании. 29 мая в ЦИК пояснили, что из-за проведения спецоперации голосование в ряде регионов пройдет в упрощенном формате. 28 мая Памфилова сообщила, что голосование на выборах в Госдуму будет длиться три дня.