Член ЦИК проанализировал события массовых протестов в ряде государств в 2025 г., включая Непал, где власти в сентябре 2025 г. решили заблокировать 26 онлайн-платформ (в том числе YouTube, X, Reddit, а также Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , WhatsApp (принадлежит Meta) и Instagram (принадлежит Meta) ) из-за того, что те проигнорировали требования о регистрации минцифры Непала. В результате молодежь организовала протесты, вошедшие в историю под названием «революция зумеров». В ходе этих событий ушел в отставку глава правительства, погибло 77 человек и было ранено более 2000 жителей.