В ЦИК оценили угрозы от иностранных соцсетей для проведения выборов

В ЦИК оценили угрозы от иностранных соцсетей для проведения выборовОтсутствие регулирования в этой сфере может говорить о слабости государства перед внешним воздействием
Социальные сети требуют от государства «соответствующего отношения» к ним в период организации и проведения выборов и референдумов – от заблаговременной правовой регламентации, мониторинга, недопущения внешнего манипулирования, правового просвещения населения и принятия превентивных мер реагирования на противоправный контент вплоть до полной блокировки, но с учетом порога «чувствительности» общества к подобным правовым решениям.
Об этом говорится в статье члена Центризбиркома (ЦИК) Игоря Борисова «Социальные сети как катализатор электоральных протестов. Революция поколения Z в Непале и поиски выхода из политического кризиса», опубликованной во втором номере журнала «Гражданин. Выборы. Власть» (учрежден ЦИК). В сферу ответственности Борисова в комиссии входит, в частности, систематизация и анализ факторов и потенциальных угроз внешнего воздействия и вмешательства в выборы, а также разработка предложений по вопросам их предупреждения и предотвращения.
Член ЦИК проанализировал события массовых протестов в ряде государств в 2025 г., включая Непал, где власти в сентябре 2025 г. решили заблокировать 26 онлайн-платформ (в том числе YouTube, X, Reddit, а также Facebook
Борисов объясняет причины социальной вспышки так: приостановка работы соцсетей ударила по доходам молодежи и дала разрозненному недовольству конкретную и понятную цель.
Член ЦИК признает: соцсети сегодня выполняют важную социальную функцию в обществе и государстве, но к ним надо относиться «достаточно осторожно», принимая во внимание то, что любой инструмент может стать «орудием преступления». По его мнению, «деструктивные силы» за рубежом и внутри страны предпринимали и будут предпринимать попытки использования социально-экономических трудностей для эскалации напряжения, основной объект воздействия которых – молодежь.
Так, например, произошло в Непале – там информационные потоки на онлайн-платформах, находящихся вне национальной юрисдикции, выступили «триггером социального взрыва» при наличии разрозненной протестной базы. В связи с этим рано или поздно случившееся в Непале может произойти и в других демократических странах, уверен Борисов.
Поэтому «непрерывная и системная работа по обеспечению государственного суверенитета, в том числе в период проведения электоральных процедур, должна вестись постоянно на законодательном, исполнительном, организационном, просветительско-образовательном уровнях, особенно среди молодежи».
Один из вариантов профилактики правонарушений – формирование культуры личной информационной безопасности, повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан, уверен Борисов. «И если мы сегодня не сможем поставить комплексный заслон противоправным технологиям в социальных сетях, то завтра будет намного сложнее – потенциал моделей искусственного интеллекта позволяет целенаправленно воздействовать на каждого избирателя», – опасается член ЦИК.
По его мнению, непальский политический кризис стал важным уроком для суверенных государств: наличие различных соцсетей и мессенджеров – это не показатель устойчивой власти народа, основанной на демократических принципах, а отсутствие системы их правового регулирования остается показателем слабости государственных институтов перед внешним воздействием.
При этом, подчеркивает Борисов, какими бы рецептами ни пришлось пользоваться властям во избежание повторения «худшего сценария», они не должны включать в себя словосочетание «тотальный запрет». Подразумевается, что ЦИК и на предстоящих выборах в сентябре сможет справиться с поставленной задачей по обеспечению свободного волеизъявления избирателей на выборах депутатов Госдумы, отмечает автор.
ЦИК по умолчанию не должен поддерживать тотальное ограничение интернета, поскольку ряд сервисов комиссии завязаны на нем, например ДЭГ и «Мобильный избиратель», говорит электоральный эксперт Олег Захаров. «Скорее всего, ЦИК посылает сигнал, что для него разблокированный интернет – это не проблема, и он не видит критических рисков для выборов в наличии неконтролируемой критики в онлайне», – сказал он «Ведомостям».
В условиях низкого интереса граждан к избирательным кампаниям требуются дерегулирование выборов и минимизация запретов, но в последние десятилетия доминирует противоположный тренд, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.