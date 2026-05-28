ГАС «Выборы» нового образца впервые используют на федеральной кампании

ГАС «Выборы» нового образца впервые используют на федеральной кампанииЦИК утвердил регламент подготовки и проведения голосования на базе этой системы
Центризбирком (ЦИК) принял «план генеральной операции» по проведению выборов в Госдуму: члены комиссии утвердили регламент перевода государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» нового образца в режим подготовки предстоящей думской кампании. «Глобальность» данного документа «запредельная», заявил зампред ЦИК Николай Булаев.
Новая система будет использована на федеральной кампании впервые – «в полном объеме, без каких-либо подстраховок с каких бы то ни было ранее использовавшихся информационных ресурсов», подчеркнул он. Булаев напомнил, что ГАС 2.0 находилась в режиме опытной эксплуатации в единый день голосования (ЕДГ) 2025 г. После этого были проведены «существенные доработки» программно-технических и архитектурных решений. Затем в марте – мае 2026 г. ЦИК провел общероссийскую тренировку, результаты которой можно описать «весьма положительно», сказал Булаев.
«Мы надеемся, что эти выводы сохранят свою действительность до ЕДГ 2026 г. и мы не испытаем проблем при проведении самой серьезной кампании этого года – выборов депутатов Госдумы – и сопутствующих ей кампаний», – подчеркнул первый зампред ЦИК. «Это сложнейшая кампания будет не только этого года. Наверное, это самая сложная кампания за последние годы», – уточнила глава Центризбиркома Элла Памфилова, подчеркнув, что принимается действительно «важнейший документ».
Полноценный доклад об итогах тренировки ГАС «Выборы», подсистем и компонентов будет представлен на следующем заседании, 3 июня.
Перевод системы в режим подготовки осуществляется по распоряжению руководителя Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК Александра Сокольчука. Согласно принятому постановлению, глава ФЦИ должен будет в течение трех дней после назначения выборов разместить распоряжение на сайте комиссии и разослать его региональным избиркомам, «Ростелекому» и др. Также в этот срок необходимо будет уведомить Минцифры о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению избиркомов телефонной связью в сети общего пользования и организации бесперебойного оказания услуг для нужд ГАС «Выборы».
Комиссии субъектов в двухдневный срок с поступления распоряжения должны будут уведомить главу региона и заксобрание, а также глав муниципалитетов и операторов связи о том, что региональный фрагмент ГАС «Выборы» переводится в режим подготовки и проведения кампании. Не позже чем за 80 дней до первого дня голосования избирком региона должен будет подготовить акт о готовности системы к переводу в режим подготовки. Затем в течение трех дней ФЦИ при ЦИК направляет извещение о переводе ГАС «Выборы» в работу.
Этот режим предполагает использование избиркомами субъектов системы для оперативного сбора, обработки, накопления, хранения и передачи информации. Предполагается, что будут выполняться следующие функции: ввод и актуализация сведений об избирателях при составлении списков голосующих, установление достоверности данных подписей, собранных в поддержку кандидатов, проверка сведений о платежных документах, работа с нормативными документами для поддержки правового обеспечения деятельности комиссий, ввод и обработка сведений о партиях и т. д.
За 10 дней до голосования региональные избиркомы должны будут провести общесистемную тренировку и после ее организации «незамедлительно» направить в ФЦИ уведомление о готовности системы к использованию в дни голосования.
Переход от старой ГАС к новой
Однако в 2022 г. запуск не состоялся. В июле 2023 г. на встрече с президентом Владимиром Путиным Памфилова анонсировала запуск цифровой платформы к президентским выборам 2024 г. Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов говорил, что нужно активнее заниматься созданием цифровой платформы, которая должна заменить ГАС «Выборы». В результате новую ГАС «Выборы» 2.0 опробовали на ЕДГ-2025 в пилотном режиме в 46 субъектах.
Для соблюдения законодательства при апробации системы нового образца избиркомы, согласно тексту постановления, должны будут создать группы контроля. Там же прописывается, что госслужащие и представители муниципалитетов не имеют права вмешиваться в работу системных администраторов и отменять указы ФЦИ при ЦИК.
Одна из новелл принятого постановления заключается в том, что впервые на предстоящих выборах появится возможность подписывать протоколы избирательных комиссий электронной подписью. Эта норма будет распространена на территориальные избиркомы, «расположенные на значительном удалении и не имеющие возможности в течение двух-трех часов доставить протокол в избирательную комиссию субъекта», а также на избиркомы регионов, находящихся далеко от Москвы, пояснил Булаев.
ГАС «Выборы» – это закрытая система, оценивать ее готовность извне сложно, отмечает электоральный эксперт Дмитрий Нестеров. «Система развивается неспешно, с участием нескольких ведомств, с проведением внутренних тестов, что минимизирует вероятность критических сбоев в работе», – сказал он «Ведомостям».
В ЕДГ-2025 были значительные сбои прежней системы, вспоминает электоральный эксперт Станислав Андрейчук: данные по многим УИК появлялись с задержкой или неточностями. «Это серьезная проблема, ведь люди очень чувствительны к данным избиркомов», – подчеркнул он.