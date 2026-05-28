Памфилова: голосование на выборах в Госдуму будет трехдневным
Центризбирком (ЦИК) может принять решение о проведении трехдневного голосования на выборах в Госдуму, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова на совещании с представителями политических партий.
«Я хочу сказать, что мы с коллегой предварительно обсуждали и, скорее всего, примем решение о том, что это голосование будет трехдневное, поскольку это запрос наших избирателей, – так удобнее», – сказала она.
Памфилова напомнила, что единый день голосования предполагается 20 сентября. Согласно закону, решение о назначении даты выборов депутатов Госдумы должно быть принято с 1 по 21 июня, региональных выборов – с 11 по 21 июня, а выборов в органы местного самоуправления – с 21 июня по 1 июля, рассказала председатель ЦИК.
Она также заявляла, что право участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей избирателей сейчас имеют 12 политических партий. По ее словам, сейчас в России, по данным Минюста, всего зарегистрировано 20 политических партий, из которых 18 могут участвовать в выборах различного уровня.
27 мая «Ведомости» писали, что главными интригами предстоящих выборов в Госдуму остаются борьба за второе место после «Единой России» и возможность прохождения в парламент новой политической силы. Об этом заявлял директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. По его данным, последней новой партией в Госдуме стали «Новые люди», созданные за полтора года до выборов 2021 г.